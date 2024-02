Le gouvernement du Canada se fait le défenseur des emplois durables, de l'inclusivité et de l'innovation au GLOBE Forum





VANCOUVER, BC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Partout sur la planète, des pays font appel au réputé fournisseur d'énergie propre, de minéraux critiques et de technologies propres qu'est le Canada, et notre pays continue de collaborer avec des innovateurs, des partenaires autochtones et des jeunes par le biais de tribunes comme le GLOBE Forum pour aider les collectivités à saisir les possibilités économiques que présente une ambitieuse action climatique.

Cette semaine, la secrétaire parlementaire Julie Dabrusin représentait le gouvernement du Canada au GLOBE Forum 2024, à Vancouver (Colombie-Britannique), pour promouvoir l'action en faveur d'innovations carboneutres et d'une croissance économique inclusive, en collaboration avec des partenaires. La secrétaire parlementaire assistait à l'événement au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault.

À cette occasion, Mme Dabrusin :

a défendu l'idéal de croissance propre du gouvernement par sa participation à d'importantes séances avec des jeunes, des innovateurs de l'industrie et des cheffes de file dans le secteur de l'énergie, soulignant la volonté du Canada de créer des emplois durables et de grande qualité pour les jeunes, d'atteindre l'égalité entre les sexes et de favoriser la diversité, l'équité, l'accessibilité et l'inclusion en général dans le secteur énergétique, entre autres dans le cadre de Parité d'ici 30;

a animé le panel du leadership canadien en matière de technologies propres, auquel participaient sept des treize entreprises canadiennes figurant sur la liste Global Cleantech 100 2024 et s'est jointe à des représentants d'entreprises engagées dans le Défi carboneutre, qui ont parlé de leurs motivations et de leur expérience ainsi que des défis, possibilités et leçons que recèlent la planification et la poursuite d'engagements pour la carboneutralité;

s'est jointe à des représentants d'entreprises engagées dans le Défi carboneutre, qui ont parlé de leurs motivations et de leur expérience ainsi que des défis, possibilités et leçons que recèlent la planification et la poursuite d'engagements pour la carboneutralité; a convoqué des chefs de file de l'industrie et des élites locales pour discuter de résilience climatique des infrastructures et des habitations et de collaborations entre gouvernements et secteurs aux fins de la protection des municipalités contre les aléas climatiques, aux côtés de l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada.

Mme Dabrusin a aussi annoncé, de concert avec la Fédération canadienne des municipalités, l'octroi de plus de 900 000 $ du Fonds municipal vert pour financer des projets d'action climatique locale dans six municipalités de la Colombie-Britannique. En soutenant des projets municipaux qui réduisent les émissions et renforcent la résilience, le Canada travaille en concertation pour le bien des Britanno-Colombiens. La secrétaire parlementaire a également visité l'une des premières casernes carboneutres au Canada, la caserne 17 de Vancouver, où elle a rencontré des pompiers.

Le gouvernement du Canada soutient les innovations écotechnologiques, la création de bons emplois et l'établissement de partenariats fructueux. Le Canada a à coeur de favoriser la participation active des femmes, des jeunes, des Autochtones, des immigrants, des personnes racisées et des personnes handicapées à l'édification d'un avenir prospère et durable dans notre marche vers la carboneutralité.

Citations

« C'est un plaisir pour moi d'être au forum GLOBE en train d'échanger avec des femmes, des jeunes, des partenaires autochtones et des innovateurs du secteur porteur des technologies propres. L'impératif de l'action climatique nous donne une belle occasion de renforcer la résilience de nos municipalités, de contribuer à l'inclusion économique et de stimuler la création d'emploi d'un océan à l'autre. Les tables rondes de cette semaine avec des chefs de file canadiens, de même que les nouveaux investissements fédéraux faits ici en Colombie-Britannique, nous aident dans notre important travail d'édification de collectivités fortes. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Au GLOBE Forum cette année, le gouvernement du Canada s'est entretenu avec des innovateurs du domaine des technologies propres, dont un grand nombre de partenaires autochtones, de jeunes et de cheffes de file, pour faire progresser les discussions sur l'avenir de nos ressources et énergies communes. En investissant dans l'innovation et les emplois durables et en promouvant les partenariats dans le secteur des ressources, nous pourrons aider la planète à bâtir un avenir durable, résilient et prospère, y compris pour nos municipalités, ici en Colombie-Britannique et partout au Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les investissements du gouvernement du Canada dans des infrastructures partout au pays contribuent à protéger les maisons, les entreprises et les collectivités contre les risques liés au climat tels que les inondations et les feux de forêt. Tout en collaborant avec nos partenaires pour bâtir un plus grand nombre d'habitations abordables pour les Canadiens, nous continuerons à favoriser la construction de logements qui résistent aux effets des changements climatiques. En prenant des mesures en faveur d'habitations et d'infrastructures résistantes aux aléas climatiques dans tout le pays, nous pouvons protéger nos villes et villages pour le présent et l'avenir. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Liens pertinents

16 février 2024 à 09:04

