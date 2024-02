CONVOCATION MÉDIAS - Le Mouvement Desjardins communiquera ses résultats de l'exercice financier 2023

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada pour...

Afin d'aider les gestionnaires et entrepreneurs de la région de Charlevoix à mieux s'outiller pour relever les défis en gestion des ressources humaines actuels et ceux à venir, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la...