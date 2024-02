Kazakhtelecom et Qatar Power International Holding W.L.L. ont signé un accord sur les principes déterminant l'achat de MT-S Teli 2





DOHA, Qatar, 16 février 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de la cérémonie de signature en présence de S.A. l'émir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani et de S.E. le président de la République du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, et dans le cadre d'une série de contrats signés entre des entreprises qataries et diverses entités kazakhes, Power International Holding Company a signé un accord sur les principes de l'acquisition de Mobile Telecom Services (MTS) au Kazakhstan, détenue par Kazakhtelecom (société nationale de télécommunications).

Kazakhtelecom, le plus grand opérateur de télécommunications du Kazakhstan, a l'intention de vendre l'un de ses actifs mobiles, Mobile Telecom-Service LLP (marques Tele2/Altel) à l'un des principaux conglomérats du Moyen-Orient, Power International Holding, basé au Qatar. L'accord tripartite sur les principes (Samruk-Kazyna JSC) a été signé aujourd'hui par les parties lors de la visite officielle du président du Kazakhstan au Qatar.

Le 20 janvier dernier, lors d'une réunion de la Commission d'État pour la modernisation économique, il a été décidé de vendre Mobile Telecom-Service LLP. Aujourd'hui, au Qatar, Kazakhtelecom, Samruk-Kazyna et Power International Holding ont convenu, dans le cadre de l'accord signé, des principales conditions de l'achat d'une participation de 100 % dans MT-S LLP.

À cette occasion, M. Mohammed Moutaz Al-Khayyat, président de Power International Holding, a exprimé son plaisir de signer cet accord d'acquisition et d'étendre les activités de PIH au Kazakhstan en raison de ses opportunités d'investissement prometteuses et de son environnement des affaires avancé. M. Al-Khayyat a remercié Son Altesse le Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, l'émir de l'État du Qatar, pour son soutien constant au secteur privé qatari et à son expansion internationale.

Conformément aux objectifs stratégiques d'expansion de Power International Holding, le PDG M. Ramez Al-Khayyat a souligné le rôle de cette acquisition dans l'élargissement des offres technologiques de la société. Il a exprimé l'engagement de la société à faire progresser le secteur de la technologie au Kazakhstan par le déploiement de technologies de communication innovantes. PIH déploiera sa puissance dans l'utilisation d'analyses de données avancées sur le comportement des clients, la performance de l'infrastructure du réseau, les paiements numériques et les tendances du marché pour introduire de nouveaux produits et services numériques sur le marché avec l'objectif ultime d'apporter joie et satisfaction à la population du Kazakhstan.

