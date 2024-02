Les agences de notation internationales confirment la notation de diverses sociétés du portefeuille Adani avec des perspectives « stables » révisées à la hausse





Les agences de notation internationales Moody's (communiqué de presse du 13 février 2024) and S&P (visioconférence de presse du 22 janvier 2024) ont confirmé les perspectives revues à la hausse qui passent à « stables » pour toutes les émissions du complexe Adani émises sur le marché international par diverses sociétés du portefeuille Adani.

Cela garantit une grande qualité de crédit et des flux de trésorerie stables et prévisibles pour tous les émetteurs du complexe Adani. Le portefeuille Adani compte le plus grand nombre d'émissions dans la catégorie Investment Grade (BBB-/Baa3 et plus) parmi les entreprises privées indiennes, ce qui équivaut à la note souveraine de l'Inde.

En outre, Moody's a indiqué lors de sa visioconférence de presse du 13 février 2024 que « le groupe a réalisé un certain nombre d'opérations d'emprunt, notamment des refinancements et l'obtention de nouvelles facilités de crédit, prouvant ainsi son accès permanent au capital d'emprunt à un coût raisonnable. Dans le même temps, plusieurs opérations de haut niveau portant sur les capitaux propres et réalisées par de grands investisseurs institutionnels et stratégiques, tels que GQG et Qatar Investment Authority, ont également prouvé l'accès permanent du groupe au marché des actions.

« Alors qu'une enquête du Securities and Exchange Board of India (SEBI), l'autorité indienne de régulation du marché des valeurs mobilières, est toujours en cours, la décision de la Cour suprême de confier au SEBI le soin d'achever l'enquête sur le groupe Adani, et l'avis de la Cour selon lequel il n'y a pas de défaillance réglementaire apparente imputable au SEBI, ont permis de limiter le risque potentiel dans un scénario revu à la baisse ».

Et S&P dans sa vision conférence de presse du 22 janvier 2024 a fait remarquer ce qui suit : « Nous pensons que la conclusion de la plupart des enquêtes réglementaires sur le groupe Adani, sans preuve concrètes d'actes répréhensibles, a réduit le risque de baisse ».

« Le remboursement de tous les prêts de promoteurs liés au prix des actions, des capitaux propres et des prêts bancaires contractés par plusieurs entités du groupe à des taux concurrentiels témoigne d'un accès au financement rétabli. Selon nous, les entités notées, Adani Electricity Mumbai Ltd. (AEML) et Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ), bénéficient d'une bonne position concurrentielle, de flux de trésorerie sains et de liquidités suffisantes pour répondre à leurs besoins concernant le service de la dette ».

Un résumé des notations revues à la hausse est présenté ci-dessous :

Nom de l'émetteur notation Agence Résumé des mesures de notation Notation Perpectives Adani Ports and SEZ Limited S&P Confirmée à BBB- Passent de « Négatives » à « Stables » Moody's Confirmée à Baa3 Confirmées comme « Stables » Fitch Conservée à BBB- Conservées comme « Stables » Adani International Container Terminal Private Limited S&P Conservée à BBB- Conservées comme « Stables » Moody's Confirmée à Baa3 Confirmées comme « Stables » Fitch Conservée à BBB- Conservées comme « Stables » Adani Electricity Mumbai Limited (filiale d'AESL) S&P Confirmée à BBB- Passent de « Négatives » à « Stables » Moody's Confirmée à Baa3 Passent de « Négatives » à « Stables » Fitch Conservée à BBB- Conservées comme « Stables » Adani Transmission Step One Limited (filiale d'AESL) Moody's Confirmée à Baa3 Passent de « Négatives » à « Stables » Fitch Conservée à BBB- Conservées comme « Stables » Adani Energy Solutions Limited Restricted Group 1 ? AESL RG1 Moody's Confirmée à Baa3 Confirmées comme « Stable » Fitch Conservée à BBB- Conservées comme « Stables » Adani Green Energy Limited Moody's Confirmée à Ba3 Passent de « Négatives » à « Stables » Adani Green Energy Limited ? RG1 S&P Conservée à BB- Conservées comme « Stables » Moody's Confirmée à Ba2 Passent de « Négatives » à « Stables » Fitch Conservée à BB+ Conservées comme « Stables » Adani Green Energy Limited ? RG2 S&P Conservée à BB+ Conservées comme « Stables » Moody's Confirmée à Ba1 Confirmées comme « Stables » Fitch Conservée à BBB- Conservées comme « Stables » (AESL: Adani Energy Solutions Limited)

Les mesures de notation prises par S&P et Moody's s'inscrivent désormais dans les mêmes perspectives que celles réaffirmées par Fitch dans le cadre de son examen confirmé en 2020 et toutes les agences de notation internationales témoignent désormais de perspectives « stables » pour tous les émetteurs de l'univers Adani.

Les communiqués de presse détaillés des deux agences sont accessibles via les liens suivants :

Moody's - https://www.moodys.com/research/Moodys-takes-rating-actions-on-8-Adani-Group-entities-Rating-Action--PR_485736

S&P - https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3114891

À propos du portefeuille Adani

Basé à Ahmedabad, le portefeuille Adani est le portefeuille d'entreprises diversifiées le plus important et à la croissance la plus rapide en Inde, ayant des participations dans la logistique (ports maritimes, aéroports, transport maritime et ferroviaire), les ressources, la production et la distribution d'électricité, les énergies renouvelables, le gaz et les infrastructures, l'agroalimentaire (produits de base, huile comestible, produits alimentaires, entrepôts frigorifiques et silos à grains), l'immobilier, les infrastructures de transport public, le crédit à la consommation, la défense et d'autres secteurs. Adani doit son succès et sa position de leader à sa philosophie fondamentale de « construction de la nation » et de « croissance avec bienveillance », une règle de conduite pour une croissance durable. Le portefeuille s'engage à protéger l'environnement et à améliorer les communautés par le biais de ses programmes RSE basés sur les principes de durabilité, de diversité et de valeurs partagées.

Plus d'informations sur le site suivant www.adani.com.

