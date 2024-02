Extendicare ouvre les marchés





TORONTO, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Le Dr Michael Guerriere, président et chef de la direction, Extendicare Inc. (« Extendicare » ou la « société ») (TSX : EXE), et son équipe se sont joints à Michael Kousaie, vice-président, Stratégie et innovation en matière de produits, Bourse de Toronto (« TSX »), pour ouvrir les marchés et souligner le 50e anniversaire de l'inscription de la société à la TSX.

Extendicare est un fournisseur de soins et de services de premier plan pour les personnes âgées dans l'ensemble du Canada. Elle exerce ses activités sous les marques Extendicare, ParaMed, Extendicare Assist et SGP Purchasing Partner Network. Pour en savoir plus, visitez www.extendicare.com.

