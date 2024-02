Une nouvelle recherche révèle que l'optimisation des paiements peut augmenter les revenus de 30 %





Dans son livre blanc, Nuvei a mené un sondage auprès de 300 entreprises internationales pour découvrir comment les paiements incrémentaux peuvent générer des gains de revenus

MONTRÉAL, 15 février 2024 /CNW/ -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), la société canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui le lancement de son dernier livre blanc de recherche, Accelerating revenue growth : How incremental payment optimization can drive up to 30% revenue gains (Accélérer la croissance des revenus : comment l'optimisation des paiements incrémentaux peut générer des gains de revenus allant jusqu'à 30 %), ce qui met en lumière le rôle que l'optimisation stratégique des paiements peut jouer pour améliorer considérablement les revenus des entreprises de commerce électronique.

Pour compiler les données du livre blanc, Nuvei a commandé une recherche pour sonder plus de 300 marchands à l'échelle mondiale et interviewé des chefs de file dans le secteur des paiements de marques mondiales. Voici quelques-unes des principales conclusions de l'étude :

30 à 40 % des transactions authentifiées pour les commerçants de commerce électronique sont refusées

De 20 % à 40 % de ces refus entraînent la perte complète d'une

70 % de l'abandon global du panier se produit après que le client passe à la caisse

La recherche approfondie offre une mine de renseignements, de stratégies pratiques, d'études de cas et de fiches de pointage pratiques aux entreprises qui cherchent à tirer pleinement parti de leurs paiements pour lutter contre ces problèmes et optimiser leur croissance de revenus.

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a ainsi commenté l'annonce : « L'optimisation des paiements est essentielle pour aider nos clients à accélérer leurs revenus. Nos dernières recherches mettent en lumière les raisons pour lesquelles elle devrait être au coeur de toute stratégie de paiement. À Nuvei, nous ne faisons pas qu'améliorer le traitement des paiements; nous le révolutionnons. En comprenant les nuances de l'optimisation des paiements, nous appliquons intelligemment les fonctionnalités et les caractéristiques à chaque étape : avant la transaction, pendant le routage des transactions et après la transaction pour obtenir les taux d'approbation les plus élevés possibles. »

Il est maintenant possible de télécharger Accelerating revenue growth: How incremental payment optimization can drive up to 30% revenue gains .

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX: NVEI) est l'entreprise canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 680 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com

