Mavenir offre une meilleure couverture 4G en intérieur pour le réseau mobile de Partner Israel





Mavenir, l'éditeur de logiciels réseau qui construit l'avenir des réseaux avec des solutions cloud natives capables de fonctionner sur n'importe quel cloud, a annoncé que Partner Communications, le fournisseur israélien de services de communications, a choisi la solution à petites cellules compacte de Mavenir pour améliorer la couverture mobile 4G dans les bâtiments et les entreprises pour ses abonnés.

Le déploiement initial de solutions à petites cellules C60 pour la couverture en intérieur installées par Partner dans le cadre d'un déploiement accéléré, consistant en un simple processus prêt à l'emploi en deux étapes, permet un renforcement immédiat du signal 4G dans les zones à problèmes afin de fournir une connexion rapide et stable. En outre, les applications virtualisées de sécurité, de gestion et de passerelle sont mises en oeuvre pour fonctionner dans des centres de données tiers ou des plateformes hébergées sur un cloud à bas coût.

Sur le réseau de Partner, les petites cellules C60 de Mavenir, chacune en mesure de prendre en charge jusqu'à 16 terminaux mobiles en même temps, peuvent offrir des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 150 Mbits/s et 50 Mbits/s en liaison montante.

Yigal Giladi, vice-président du département Ingénierie chez Partner, a déclaré : « Partner a concrètement mis en oeuvre l'une des priorités de la société, mener l'innovation technologique en Israël, dans tous ses domaines d'activité. Lancée avec notre partenaire Mavenir, la solution devrait offrir une solution complémentaire pour une expérience de couverture mobile complète, même dans des zones avec des conditions non optimales. »

Sachin Karkala, vice-président directeur et directeur général du département RAN chez Mavenir, a affirmé : « L'importance d'une couverture mobile stable universelle ne saurait être sous-estimée dans le monde de plus en plus connecté d'aujourd'hui. Nous sommes ravis d'accompagner le déploiement rapide de petites cellules de Partner pour une couverture en intérieur, afin d'assurer que ses clients bénéficient d'une connectivité fiable à l'intérieur comme à l'extérieur. »

Les solutions à petites cellules de Mavenir permettent une connectivité réseau qui tire parti d'un spectre de plus en plus disponible tout en soutenant des cas d'utilisation innovants dans de multiples secteurs, dont Industrie 4.0 pour l'automatisation de la fabrication et industrielle, la couverture dans les bâtiments, les soins de santé, le commerce de détail, l'hôtellerie, l'aviation, le maritime et les applications pour les premiers intervenants.

Pour répondre au besoin croissant d'une capacité et d'une couverture réseau améliorées, Mavenir propose une gamme complète de petites cellules intérieures comme extérieures, pour des applications allant du résidentiel aux entreprises en passant par les zones rurales. Les solutions de classe opérateur éprouvées sont faciles à déployer, entièrement automatisées, hautement évolutives et adaptables.

La gamme complète de solutions radio de Mavenir sera présentée dans le hall 2, sur le stand 2H60, lors du prochain Mobile World Congress qui se tiendra à Barcelone, du 26 au 29 février. Pour de plus amples informations sur la présence de Mavenir au salon, visitez www.mavenir.com/mwc-2024

À propos de Partner Israel

Partner Communications Company Ltd. est un fournisseur israélien de premier plan de services de télécommunications : téléphonie mobile, téléphonie fixe, internet, télévision et solutions professionnelles. La société sert plus de 3 millions de clients et ses actions sont cotées à la bourse de Tel Aviv. partner.co.il

À propos de Mavenir

Mavenir construit l'avenir des réseaux et se positionne à l'avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique, basé sur logiciel, capable de fonctionner sur n'importe quel cloud. En tant qu'unique fournisseur de logiciels réseau cloud natifs de bout en bout du secteur, Mavenir se concentre sur la transformation de la manière dont le monde se connecte, accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 300 fournisseurs de services de communications et entreprises, répartis dans plus de 120 pays, qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

15 février 2024 à 14:15

