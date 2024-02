Les investissements dans les infrastructures de transport en commun de la vallée de Comox soutiendront la croissance régionale





COMOX VALLEY, BC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Les collectivités du district régional de la vallée de Comox bénéficieront de cinq points d'échange modernisés et nouveaux, ainsi que d'autres améliorations du système visant à améliorer l'accès aux transports en commun et la sécurité, grâce à un investissement combiné de plus de 8,8 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que du district régional de la vallée de Comox.

Annoncé par le ministre Jonathan Wilkinson, la députée provinciale Ronna-Rae Leonard et la présidente-directrice générale de BC Transit, Erinn Pinkerton, ce projet soutiendra les services de transport en commun tout en favorisant la croissance de la région.

Le financement permettra de construire ou d'améliorer les points d'échange de transport en commun dans cinq endroits du district : sud de Courtenay, centre-ville de Courtenay, Oyster River, centre-ville de Comox et campus du North Island College. Chaque point d'échange, qu'il soit nouveau ou remis en état, comprendra des arrêts en béton pour autobus ou des bordures de trottoir pouvant accueillir des autobus de grande capacité et, à l'avenir, un système de recharge des autobus électriques à batterie sur la voie publique. Le projet comprendra également des améliorations des infrastructures piétonnes et routières, de nouveaux supports à vélos et la construction d'installations pour les opérateurs.

Une fois achevé, le projet améliorera l'expérience des passagers et les opérations tout en facilitant l'augmentation des services et de la fréquentation. Il soutiendra également la croissance économique et démographique des centres-villes de Courtenay et de Comox. Les deux collectivités s'efforcent de remédier à la pénurie de logements, et les transports en commun sont essentiels pour favoriser une plus grande densité.

Les investissements dans les infrastructures de transport en commun créent des collectivités plus inclusives et améliorent la qualité de vie des usagers des services de transport en commun en veillant à ce que chacun puisse avoir accès au logement, à l'emploi, aux services, aux commodités et à l'ensemble de la collectivité.

Citations

« Conformément à son engagement continu de favoriser l'édification de collectivités équitables, le gouvernement fédéral investit dans des infrastructures de transport en commun qui permettent aux gens et aux familles d'avoir plus facilement accès aux services publics, aux possibilités d'emploi et aux logements abordables. Lorsque nous investissons dans un plus grand nombre de centres de correspondance pour le transport en commun et que nous améliorons les infrastructures de transport en commun prioritaires, comme nous le faisons dans le DRVC, nous démontrons notre engagement à mieux relier les collectivités. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de North Vancouver, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le développement des infrastructures de transport en commun dans la vallée de Comox offre à la population davantage de possibilités d'emploi, de logement et de commodités. Les infrastructures de transport en commun ne servent pas seulement à transporter les gens en ville, mais aussi à relier les collectivités et à améliorer la qualité de vie des usagers quotidiens des transports en commun. La construction de cinq nouveaux points d'échange dans la vallée de Comox permet à notre réseau de transport en commun de continuer d'offrir des services spécialisés à ceux qui en ont besoin. »

Ronna-Rae Leonard, députée provinciale de Courtenay-Comox, au nom de l'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

« BC Transit s'associe aux gouvernements fédéral et provincial pour offrir aux usagers du réseau de transport régional de Comox Valley un accès plus large et plus pratique aux transports en commun, en construisant ou en modernisant cinq points d'échange qui contribueront au développement des services de transport en commun dans la région. Cet investissement dans les infrastructures de transport en commun soutiendra le futur réseau de transport en commun de la région, s'adaptera à l'augmentation future des niveaux de service de transport en commun et créera des espaces pratiques et confortables pour que les gens puissent prendre l'autobus. »

Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale, BC Transit

« Nous sommes heureux de voir que des investissements sont réalisés dans notre collectivité. En offrant des possibilités de transport en commun sûres, plus accessibles et plus pratiques dans la vallée de Comox, nous espérons que les habitants choisiront le transport en commun comme mode de transport de remplacement. »

Will Cole-Hamilton, président du conseil du district régional de la vallée de Comox

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 553 946 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement provincial fournit 3 553 946 $ et la contribution du district régional s'élève à 1 776 972 $. BC Transit reçoit et administre le financement octroyé par les trois ordres de gouvernement.

. Le gouvernement provincial fournit 3 553 la contribution du district régional s'élève à 1 776 972 $. BC Transit reçoit et administre le financement octroyé par les trois ordres de gouvernement. Ce volet appuie la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, à réduire la pollution, ainsi qu'à rendre la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 55 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 2,03 milliards de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 3,13 milliards de dollars.

Le gouvernement fédéral investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir des solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement sans précédent de plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités du pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

