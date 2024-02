Capital régional et coopératif Desjardins diffuse ses résultats financiers





Une année marquée par de l'accompagnement-conseil dans un contexte économique incertain

Faits saillants au 31 décembre 2023

l'action : 17,59 $, une hausse de 0,31 $ par rapport au 31 décembre 2022 Rendement annuel : 1,8 %

Rendement du portefeuille d'investissements à impact économique québécois : 4,0 %

Rendement du portefeuille des autres investissements (placements) : 5,1 %

Nouveaux engagements de CRCD et ses fonds partenaires : 252 M$ dans 132 PME, coopératives et fonds

MONTRÉAL, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Dans un contexte économique incertain, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) clôture son exercice 2023 avec un bénéfice net de 44,6 M$ et un rendement de 1,8 %. L'actif net se maintient par rapport à l'année précédente en se chiffrant à 2 567 M$, au 31 décembre 2023. Ces résultats portent la valeur de l'action à 17,59 $ à compter de midi, aujourd'hui. Le prix de l'action est donc en hausse de 0,31 $ par rapport au 31 décembre 2022 (une baisse de 0,16 $ par rapport au premier semestre de 2023).

Ces résultats annuels découlent essentiellement des activités d'investissement dans les entreprises et des placements réalisés sur les marchés. CRCD vise un bon équilibre entre le rendement à long terme pour l'actionnaire et sa mission de développement économique du Québec. La stratégie de gestion des actifs financiers vise à bénéficier d'un profil global équilibré et à atténuer les variations lors de fluctuations importantes des marchés ou d'événements négatifs au sein des entreprises partenaires. Sur sept ans, soit la période de détention minimale obligatoire des actions de CRCD, le rendement composé de l'action est de 4,1 %1, auquel s'ajoute le crédit d'impôt obtenu lors de l'acquisition.

En 2023, l'activité d'investissements à impact économique québécois atteint un rendement de 4,0 %. Bien qu'avec un impact moins prononcé qu'en 2022, ce portefeuille a été affecté par le paysage économique incertain, diminuant entre autres les marges bénéficiaires de plusieurs entreprises en portefeuille et réduisant l'appétit des investisseurs envers les entreprises du secteur technologique. Quant au portefeuille des autres investissements, il affiche un rendement de 5,1 %. L'ensemble des catégories d'actifs qui le composent ont contribué positivement au rendement, à l'exception des fonds immobiliers. Ceux-ci continuent de subir les contrecoups de la hausse du coût de financement qui exerce une pression baissière sur les valorisations en général.

Au cours de l'exercice 2023, les souscriptions d'actions se sont chiffrées à 59,7 M$, soit la quasi-totalité du montant autorisé de l'émission, le solde ayant été écoulé dans les premiers jours de l'année 2024. Les rachats, pour leur part, ont totalisé 96,8 M$.

Au 31 décembre 2023, ce sont 759 entreprises, coopératives et fonds qui bénéficiaient d'engagements de 2 279 M$ par CRCD et ses fonds partenaires, dont 252 M$ engagés durant cet exercice. De ces PME, 74 % sont situées dans des régions autres que Montréal et la Capitale-Nationale.

« Comme dans bien des secteurs en 2023, un ralentissement a été observé dans l'industrie du capital d'investissement. Des opportunités ont tout de même émergé dans ce contexte pour laisser place à une année record en termes de réinvestissements auprès de nos entreprises en portefeuille. Notre gestion de portefeuille responsable et prudente nous a permis de soutenir la croissance et les projets de nos partenaires tout en poursuivant notre engagement dans le développement économique régional. », a mentionné Nathalie Bernard, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital, gestionnaire de CRCD.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec plus de 111 400 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 2 567 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi qu'au 31 décembre 2023, 2 279 M$ étaient engagés par l'écosystème de CRCD pour appuyer la croissance de près de 760 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. (www.capitalregional.com)

1 Au 31 décembre 2023, les rendements composés de l'action sont de 1,8 % pour un an, 2,7 % pour trois ans, 2,8 % pour cinq ans, 4,1 % pour sept ans et 4,2 % pour dix ans. Chacun de ces taux est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant. Ces taux ne tiennent ni compte du crédit d'impôt obtenu par l'actionnaire lors de l'acquisition ou l'échange d'actions ni de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire qui aurait pour effet de réduire son rendement. Les actions de CRCD ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des frais de placements peuvent s'appliquer. Consultez le prospectus en ligne avant d'investir.

