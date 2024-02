Les ACVM publient le rapport annuel 2023 du Comité sur les risques systémiques





MONTRÉAL, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd'hui le Rapport annuel 2023 sur les marchés des capitaux du Comité sur les risques systémiques. En plus de livrer une analyse des tendances récentes sur les marchés financiers et des principales vulnérabilités des marchés des capitaux du Canada, cet ouvrage souligne les efforts déployés par les ACVM pour réduire ces vulnérabilités et en atténuer les risques connexes. C'est pour atteindre leur objectif stratégique consistant à favoriser l'intégrité des marchés et la stabilité financière au moyen d'une surveillance efficace et d'une transparence accrue que les ACVM rendent public ce rapport pour la toute première fois.

Les principales tendances et vulnérabilités qui y sont abordées comprennent la transition à des taux d'intérêt de référence sans risque, les risques de liquidité auxquels sont exposés les marchés financiers et la conjoncture difficile occasionnée par la hausse des taux d'intérêt et le resserrement de la politique monétaire. Dans l'ensemble, il en ressort que les risques à la stabilité financière des marchés des capitaux canadiens sont bien maîtrisés.

« L'atténuation du risque systémique est au coeur du mandat des ACVM. Les observations formulées dans le rapport sont essentielles à la réduction des vulnérabilités financières », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. Les efforts des membres des ACVM pour abaisser les risques sur les marchés financiers, y compris l'incidence potentielle de ceux-ci sur les intervenants du secteur et les investisseurs, sont indispensables au maintien de l'équité et de l'efficience des marchés des capitaux.

Instauré en 2009 par les ACVM, le Comité sur les risques systémiques est leur principal organe d'analyse et de surveillance des risques émergents et systémiques. Pour remplir son mandat, il a notamment lancé en 2022 l'enquête annuelle sur les risques systémiques dans le but de recueillir le point de vue des participants au marché à propos des risques financiers.

Par ailleurs, les ACVM coopèrent avec d'autres organismes fédéraux et provinciaux afin d'assurer une surveillance appropriée de ces risques et d'élaborer des stratégies d'atténuation, au besoin. En particulier, leurs membres échangent avec ces organismes directement ou par l'intermédiaire du Comité des responsables des organismes de réglementation et de son Comité de surveillance du risque systémique.

Pour en savoir plus sur le Rapport annuel 2023 sur les marchés des capitaux et les autres travaux du Comité sur les risques systémiques, veuillez consulter le site Web des ACVM.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Médias : communiquez avec les personnes suivantes :

Ilana Kelemen

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

[email protected]

Sylvain Théberge

Autorité des marchés financiers

[email protected]

Investisseurs : communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

SOURCE Autorité des marchés financiers

15 février 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :