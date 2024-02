ScioTeq étend ses activités à Bangalore, en Inde, avec un site dédié aux solutions informatiques et de visualisation avancées





ScioTeq, l'un des principaux fournisseurs de solutions informatiques et de visualisation critiques pour la défense et l'avionique, a annoncé la création à Bangalore, en Inde, de ScioTeq Pvt Ltd, une filiale à 100 % de ScioTeq bv. Cette nouvelle initiative permettra à ScioTeq d'étendre sa présence mondiale en proposant des activités de vente, d'approvisionnement et des services depuis son site de Bangalore. En outre, en s'associant à des partenaires locaux, ScioTeq soutiendra les ventes commerciales locales et la fabrication de ses produits et solutions pour le marché de la défense.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'initiative « Make in India » du gouvernement indien, qui vise à encourager les entreprises à développer, fabriquer et assembler les produits fabriqués en Inde et à favoriser les investissements dans l'industrie manufacturière. Cette politique crée un environnement propice aux investissements des entreprises, tout en mettant en place une structure moderne et en ouvrant de nouveaux secteurs aux investissements en capitaux. Elle permet également de créer des emplois supplémentaires qui s'alignent sur le mantra du gouvernement « Atmanirbhar Bharat » (Une Inde autonome), qui souhaite promouvoir l'indigénisation dans le secteur de la défense.

« ScioTeq se réjouit de voir sa relation à long terme avec la communauté de défense indienne passer à un niveau supérieur grâce à cette nouvelle filiale », a déclaré Klaas Peerlinck, vice-président de ScioTeq chargé de la défense et de la sécurité. « Elle confirme notre engagement en tant que partenaire de l'establishment indien de fabrication de matériel de défense, et fournira une base pour répondre aux besoins en matière de services et de ventes. »

Le budget de la défense de l'Inde est le quatrième plus important au monde, ce qui offre aux industries de la défense de nombreuses possibilités d'engagement et de partenariat dans le cadre du développement et de l'amélioration des capacités militaires du pays. ScioTeq, la plus grande entreprise indépendante du secteur de la visualisation avancée au monde, collabore depuis plus de vingt ans avec l'establishment indien de la défense en lui fournissant des solutions de visualisation critiques. L'expérience à long terme de l'entreprise dans le pays, son portefeuille solide de solutions informatiques et de visualisation, et maintenant cette nouvelle base d'opérations locale, placent ScioTeq en bonne position pour une croissance future et fournissent au secteur indien de la défense des solutions informatiques et de visualisation pour ses trois forces armées ? la marine, l'armée de terre et l'armée de l'air.

« Nous saluons la décision de ScioTeq de créer une filiale à part entière en Inde afin de promouvoir la fabrication locale de ses produits. Nous apprécions notre partenariat avec eux et nous nous réjouissons de travailler à leur côté », a déclaré M. Arun Ramchandani, directeur de Larsen & Toubro Defence (L&T). L&T est un conglomérat indien multinational engagé dans divers secteurs industriels, dont la défense.

ScioTeq compte plus de 35 années d'expérience dans la conception et la production de solutions informatiques et de visualisation haute technologie innovantes, critiques et essentielles, pour les marchés du contrôle du trafic aérien, de l'avionique, de la défense et de la sécurité. La société, qui a son siège social en Belgique et dispose de cinq sites supplémentaires à travers le monde, est un partenaire de confiance pour les solutions informatiques et de visualisation de pointe. Utilisés dans les airs, sur terre et en mer, les produits de ScioTeq fournissent aux opérateurs des informations critiques sur certaines des plateformes les plus avancées sur la planète et dans certains des environnements les plus difficiles.

