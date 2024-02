Lafarge Canada finalise la transition de sa production à un ciment plus vert à son usine de Saint-Constant





Lafarge Canada, le chef de file des solutions de construction durables et innovantes, a le plaisir d'annoncer avoir franchi un jalon important relatif à son engagement à promouvoir l'utilisation de produits à la fois durables et novateurs: la transition complète de sa production de ciment traditionnel à usage général, à OneCem®, un produit plus vert qui génère significativement moins d'émissions de CO2, à l'usine de Saint-Constant au Québec.

« Nous sommes ravis de franchir un jalon crucial dans notre démarche de développement durable. La transition vers la production de OneCem à notre usine de Saint-Constant témoigne de l'engagement continu de Lafarge Canada à générer des changements positifs au sein de l'industrie de la construction. Nos équipes se sont engagées à réduire l'impact environnemental de nos produits en adoptant des pratiques et des matériaux plus verts », a déclaré David Redfern, Président Directeur général de Lafarge Canada (Est).

OneCem® est un ciment mélangé avec du calcaire fabriqué avec moins de clinker que le ciment Portland traditionnel. En convertissant la production de l'usine de Saint-Constant à OneCem, Lafarge Canada prévoit une réduction d'environ 60 000 tonnes d'émissions de CO2 en 2024. Cela équivaut aux émissions de CO2 de 16 267 véhicules de promenade ou à 877 972 semis d'arbres cultivés pendant dix ans.

L'usine de Saint-Constant est à l'avant-garde du développement durable et de l'innovation dans la production de ciment au Québec. S'appuyant sur ses réalisations en matière de réduction du carbone, l'usine a mis en oeuvre des initiatives telles que la mise de l'avant de la circularité avec ECOcycle, ainsi que la collaboration avec des organisations telles que CarbiCrete et Patio Drummond pour élargir le déploiement d'une technologie de béton bas carbone. Cette transition vers la production de OneCem à l'usine renforce la stratégie de décarbonation de l'entreprise, car elle permet aux clients de bénéficier d'options de produits améliorées sur le plan environnemental.

« Notre équipe à Saint-Constant est fière de prendre des mesures en faveur du développement durable. Avec cette transition, nous réduisons non seulement notre empreinte carbone, mais nous répondons également à la volonté de notre entreprise d'être un chef de file en matière de construction durable dans l'Est du Canada », a ajouté Andrew Stewart, Vice-président, Ciment, Lafarge Canada (Est). « Il s'agit d'une avancée de taille, et nous nous réjouissons à la perspective de contribuer à la réalisation d'un avenir net zéro. »

En offrant exclusivement le ciment OneCem pour un usage général à sa cimenterie de Saint-Constant, Lafarge contribue non seulement à la durabilité environnementale, mais permet également aux clients de réduire leur empreinte carbone dans l'industrie de la construction.

À propos de Lafarge Canada Inc.

Filiale d'Holcim, Lafarge Canada est un chef de file mondial des solutions de construction innovantes et durables. Animé(e)s par l'objectif de construire le progrès pour l'humanité et la planète, ses 60 000 employé(e)s ont pour mission de décarboner la construction, tout en améliorant le niveau de vie de toutes et tous. La société permet à ses client(e)s de toutes les régions de construire mieux avec moins, avec sa vaste gamme de solutions faibles en carbone et circulaires, comme ECOPact et ECOPlanet. Grâce à ses systèmes innovants, de la toiture Elevate à l'isolation PRB, Holcim rend l'utilisation des bâtiments plus durable pour promouvoir l'efficacité énergétique et la rénovation écologique. Avec le développement durable au coeur de sa stratégie, Holcim est sur la voie de devenir une compagnie net zéro avec des objectifs de 1,5° C validés par SBTi.

www.lafarge.ca

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 février 2024 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :