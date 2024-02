Les tortues à l'honneur pour la relâche





QUÉBEC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Sortez de votre carapace, découvrez l'univers des tortues à l'Aquarium du Québec! Du 2 au 11 mars, vous pourrez faire une foule d'activités en lien avec cette thématique : animation spéciale avec notre nouvelle espèce, la tortue serpentine, fabrication de tortues en origami et conte de la tortue. Le petit plus : on se met dans l'ambiance du temps des sucres.

La tortue serpentine, notre tortue vedette!

Une petite nouvelle à l'Aquarium : la tortue serpentine. Avec son corps musclé et sa puissante mâchoire, c'est la plus grosse tortue d'eau douce au Canada. Notre guide animalier vous dévoile ses secrets dans une animation toute spéciale devant son bassin.

Les Contes de l'Aquarium - Lustucru la tortue

Les petits seront enchantés d'écouter notre conteuse leur raconter l'histoire de Lustucru la tortue, une petite coquine très gourmande, qui ne lésine pas sur la propreté. Cette animation sera suivie d'une présentation éducative avec de vraies tortues : tortue molle, tortue peinte et tortue des bois.

Toutes en carapace!

Avec notre guide animalier, venez découvrir les tortues du Québec et leurs habitats, sur terre ou dans la mer. Pour s'amuser, on fabrique une tortue en origami et on crée un véritable vivarium pour abriter les tortues.

Se sucrer le bec

Il n'y a pas que les tortues qui sont gourmandes, les humains aussi! Un menu cabane à sucre est proposé à l'Alizé, tout comme des dégustations de tire sur la neige sur notre belle terrasse.

Pour connaître l'horaire détaillé des activités, visitez notre site web.

