Engagement de la BIC de 138,2 millions de dollars pour le projet de stockage d'énergie en Nouvelle-Écosse

Premier investissement de la BIC dans le cadre de l'initiative pour la participation autochtone dans le plus grand projet de stockage d'énergie du Canada atlantique

La BIC s'engage à investir 138,2 millions de dollars dans trois installations de stockage d'énergie en Nouvelle-Écosse.

en Nouvelle-Écosse. Une partie de l'investissement servira à financer 90 % de la participation autochtone au moyen de l'initiative pour la participation autochtone de la BIC.

au moyen de l'initiative pour la participation autochtone de la BIC. Le financement de la BIC aidera à soutenir la transition de la Nouvelle-Écosse vers l'énergie propre et à offrir un service plus fiable aux clients.

HALIFAX, NS, le 15 févr. 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) s'engage à fournir 138,2 millions de dollars pour appuyer le développement du plus important projet de stockage d'énergie prévu au Canada atlantique par Nova Scotia Power Inc. (NS Power) en collaboration avec Wskijinu'k Mtmo'taqnuow Agency Ltd. (WMA), société en commandite économique appartenant à 13 communautés mi'kmaq.

Aux termes de ces arrangements, Nova Scotia Power, principal fournisseur d'électricité en Nouvelle-Écosse, recevra un prêt d'un montant maximal de 120,2 millions de dollars, tandis que WMA recevra un prêt participatif d'un montant maximal de 18 millions de dollars. Le projet, qui est soumis à l'approbation des autorités réglementaires, prévoit la construction et le déploiement d'installations de stockage d'énergie dans les collectivités de White Rock, Bridgewater et Waverley.

Les technologies de stockage de l'énergie sont essentielles à la transition de la Nouvelle-Écosse vers l'utilisation de davantage d'électricité renouvelable. L'investissement de la BIC appuiera le plan de la province visant à mettre fin à la production d'électricité à partir du charbon et à atteindre une production de 80 % d'énergie renouvelable d'ici 2030. À mesure que la province continue d'ajouter de l'énergie renouvelable au réseau, les installations de stockage contribueront à assurer un service d'électricité fiable lorsque la population néo-écossaise et les communautés mi'kmaq en auront besoin, en captant et en stockant l'électricité pendant les périodes creuses et en la remettant au réseau au besoin.

Les travaux de construction par étapes sur les sites proposés du projet devraient commencer en 2024 et se poursuivre jusqu'en 2026, le premier site étant opérationnel en 2025. Ces installations sont des éléments clés qui aideront à réduire les émissions de gaz à effet de serre de Nova Scotia Power de 98 000 tonnes par année.

Le projet est également la première participation en capitaux propres de WMA avec Nova Scotia Power. Le prêt participatif consenti par la BIC à WMA est le premier prêt consenti dans le cadre de l'initiative pour la participation autochtone (IPA). L'IPA comble une lacune du marché en offrant aux communautés autochtones un accès aux capitaux et des occasions d'investir dans des projets d'infrastructure partout au Canada.

Le prêt participatif accordé par la BIC appuie l'objectif de la BIC d'investir au moins 1 milliard de dollars dans des projets qui offrent un avantage aux communautés autochtones du Canada. Le secteur prioritaire de l'énergie propre de 10 milliards de dollars de la BIC comble les lacunes de financement de nouveaux projets comme les projets d'énergie renouvelable, de systèmes d'énergie de quartier et de stockage d'énergie.

Citations

L'objectif de la BIC de soutenir des projets novateurs en matière d'énergie partout au pays a été renforcé par un investissement historique en Nouvelle-Écosse. Il est passionnant de combiner le plus gros investissement dans le stockage de batteries au Canada atlantique avec notre premier prêt dans le cadre de l'initiative pour la participation autochtone. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, ces 13 communautés mi'kmaq pourront investir des fonds propres dans des infrastructures qui feront une réelle différence pour le secteur énergétique de la province.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

L'investissement de 138,2 millions de dollars de la BIC dans le plus grand projet de stockage d'énergie du Canada atlantique contribue à créer des possibilités économiques dans toute la Nouvelle-Écosse tout en soutenant une transition vers l'énergie propre. En tant que premier investissement participatif autochtone de la BIC, ce projet contribuera à construire une économie verte bénéfique aux peuples autochtones.

L'hon. Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

L'annonce d'aujourd'hui est un élément clé de notre travail conjoint avec la Nouvelle-Écosse pour développer et transporter de l'énergie propre, fiable et abordable pour la population néo-écossaise. Les installations de stockage d'énergie comme celles-ci nous aideront à progresser dans l'élimination progressive du charbon d'ici 2030, à mettre en place un réseau électrique propre dans tout le Canada d'ici 2035 et à faire progresser la réconciliation économique autochtone. Je me réjouis des possibilités d'emploi et des débouchés économiques qu'offrira ce projet, et le gouvernement fédéral est heureux de soutenir ces efforts grâce aux investissements importants annoncés aujourd'hui.

L'hon. Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

La population néo-écossaise mérite de bénéficier d'une électricité propre, fiable et abordable. C'est pourquoi nous avons publié le plan pour l'énergie propre, qui trace la voie à suivre pour atteindre nos objectifs de 2030 en matière de changements climatiques et continuer à progresser pour parvenir à la carboneutralité d'ici à 2050. Les batteries sont un élément important de ce plan - elles stockeront l'électricité renouvelable pour les moments où on en aura besoin.

L'hon. Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et de l'Énergie renouvelable, Nouvelle-Écosse

Notre gouvernement est très heureux de l'annonce du premier investissement participatif autochtone de la BIC en partenariat avec Nova Scotia Power et Wskijinu'k Mtmo'taqnuow Agency (WMA). Il s'agit d'une étape importante dans la réconciliation économique de la Nation mi'kmaq et des peuples autochtones de l'ensemble du Canada.

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria

La création d'un avenir plus vert est une priorité pour la Nation mi'kmaq et WMA contribue fièrement à la transformation positive de l'industrie de l'énergie. Cet investissement dans le stockage de batteries est une étape importante vers une véritable réconciliation économique et le développement d'un avenir plus durable pour toute la population mi'kmaq.

Crystal Nicholas, présidente, Wskijinu'k Mtmo'taqnuow Agency Ltd.

La voie vers 2030 nécessitera que nous travaillions tous ensemble. Cet investissement décrit la collaboration et les partenariats que nous avons mis en place pour atténuer les coûts des projets et travailler de manière significative avec nos communautés mi'kmaq. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires fédéraux, provinciaux, mi'kmaq et communautaires à la transition vers l'énergie propre en Nouvelle-Écosse.

Peter Gregg, président et chef de la direction, Nova Scotia Power Inc.

