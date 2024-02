UNE NUIT BLANCHE SOUS LE THÈME DE LA MAGIE NORDIQUE AU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL





La parfaite occasion de découvrir les activités du Vieux-Port et du Centre des sciences de Montréal

Venez vivre une expérience magique au coeur du Vieux-Port de Montréal, le samedi 2 mars 2024!

Voyez la Grande Roue de Montréal briller comme jamais auparavant lors de deux sublimes représentations musicales et lumineuses ;

Immergez-vous dans la magie nordique à la Patinoire du Vieux-Port qui se transforme en un univers lumineux et immersif inspiré des aurores boréales ;

immersif aurores Dernière occasion de découvrir gratuitement les deux expositions vedettes du Centre des sciences sur le thème de la nature ;

Découvrez une sélection de la série La liste des choses qui existent sur l'écran IMAX ® TELUS du Centre des sciences en partenariat avec l'Office national du film du Canada ( ONF ).

L'art et la lumière se rencontrent pour créer une Nuit blanche magique!

Commencer votre soirée en beauté en assistant à l'éblouissant spectacle de la Grande Roue de Montréal. Voyez cette dernière se transformer, sous vos yeux, en un tourbillon de couleurs et de magie lors de deux étincelantes représentations gratuites qui auront lieu à 19 h et 20 h. À l'occasion de cette soirée bien spéciale, vous aurez l'opportunité de contempler la ville dans toute sa splendeur à plus de 60 mètres de hauteur à bord des cabines chauffées de la Grande Roue de Montréal, ouverte exceptionnellement jusqu'à 1 h du matin (achat de billets requis). La Patinoire du Vieux-Port, quant à elle, vous plongera dans un univers lumineux et immersif inspiré des aurores boréales. C'est sous l'empreinte d'une musicalité inuite contemporaine réalisée par Katia Makdissi-Warren avec les pièces de Oktoecho, Elisapie, Riit et PIQSIQ que la Patinoire deviendra le théâtre d'une expérience visuelle et sonore sous le thème de la « magie nordique ». C'est par le biais de quatre représentations féériques à 21 h, 22 h, 23 h et minuit, qu'au travers une démonstration de laser, une véritable envolée onirique vous transportera au coeur des terres mystiques du Grand Nord! Il s'agit également de l'une des dernières occasions pour profiter de la glace pour faire vos plus belles prouesses puisque la saison de la patinoire se termine le 10 mars. (Spectacle offert gratuitement et accès à la patinoire payant). Plus d'informations

Nuit blanche en famille au Centre des sciences de Montréal!

Envie de vous réchauffer? À l'occasion de la Nuit blanche au Vieux-Port, le Centre des sciences propose un programme complètement gratuit, de 18 h 30 à minuit, pour petits et grands! Profitez de cette soirée bien spéciale pour voir, exceptionnellement, une sélection de la série La liste des choses qui existent au cinéma IMAX®TELUS, en partenariat avec l'Office national du film du Canada (ONF). Découvrez ou redécouvrez les deux expositions vedettes sur le thème de la nature : Nature inspirante, techno inspirée - Le biomimétisme et le transport ainsi que Prix de la photographie humoristique sur la faune - L'exposition. C'est le moment parfait d'en profiter puisque ces dernières prennent fin le 24 mars. Les autres expositions du Centre des sciences ne seront pas accessibles au public le soir de la Nuit blanche. Le casse-croûte du Centre des sciences sera ouvert afin d'agrémenter votre séance de visionnement. Plus d'informations

À propos du Vieux-Port de Montréal

Le Vieux-Port de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, offre depuis plus de 25 ans une variété d'activités interactives, culturelles et de détente. Abritant le Centre des sciences de Montréal, deuxième centre des sciences le plus visité au pays, il propose aussi de nombreuses opportunités de découvertes scientifiques. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur 2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est le site récréotouristique le plus fréquenté au Québec avec plus de six millions de visiteurs chaque année. Ses partenaires sont Coca-Cola, TELUS, Rythme 105.7, 92.5, CKOI et le 98.5 FM.

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 600 000 visites annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié aux sciences et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible au plus grand nombre, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont Amazon Web Services, Énergir, The Beat 92.5, TELUS et La Presse.

