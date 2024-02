REPLY : C&A collabore avec Up Reply pour augmenter ses ventes grâce à une stratégie de personnalisation ciblée sur site dans la vente au détail en ligne





Up Reply, l'agence de Reply Group spécialisée dans l'optimisation de l'expérience client, aide le détaillant de mode international C&A à mettre en oeuvre une personnalisation ciblée sur site avec une augmentation prévue des ventes de 2,5 %. Cette évolution positive est le résultat d'une stratégie innovante d'achat en ligne centré sur le client afin d'améliorer l'expérience d'achat globale, augmenter la fréquence d'achat et renforcer durablement la fidélité des clients.

La base de ce succès est un parcours client personnalisé conçu par Up Reply, qui offre aux clients une expérience d'achat sur mesure et transparente sur le site Web. Le contenu et les offres personnalisés encouragent les utilisateurs à visiter le site Web, même sans intention d'achat spécifique, et fournissent un soutien optimal pour la recherche et la sélection de produits.

Up Reply s'appuie sur la mise en oeuvre de la plateforme Dynamic Yield, la création d'un « Centre d'excellence » et des tests A/B pour offrir une expérience d'achat personnalisée dans la boutique en ligne de C&A. Dynamic Yield a été utilisé pour créer des modèles de campagne afin de standardiser le contenu tout au long du parcours du client. Le « Centre d'excellence » répartit les responsabilités et veille à ce que la stratégie de personnalisation puisse être mise en oeuvre sans heurts. Les tests A/B continus permettent d'évaluer la pertinence des produits ou des recommandations.

Corinna Ogonowski, responsable de la recherche et de l'expérimentation chez C&A, déclare : « Up Reply est un bon partenaire pour la mise à l'échelle des programmes de personnalisation et de test A/B. Grâce à leur soutien stratégique et opérationnel, nous avons pu faire passer notre programme au niveau supérieur en peu de temps. Nous avons obtenu de très bons résultats en optimisant l'expérience des utilisateurs et en soutenant notre croissance. Je souhaite tout particulièrement souligner leur expertise technique avec Dynamic Yield et d'autres plateformes. »

Up Reply attache également une importance particulière à l'utilisation de solutions d'automatisation. L'objectif de ces mesures est d'augmenter la valeur moyenne des commandes et de réduire le taux de retour. Afin d'exploiter ce nouveau potentiel de croissance, les campagnes de marketing ont été automatisées et les limites de l'internationalisation de la stratégie de personnalisation ont été repoussées.

Les avantages de ce contenu personnalisé vont au-delà d'une meilleure expérience client et offrent aux détaillants des avantages indéniables, notamment un engagement accru des clients, une fréquence d'achat plus élevée, un taux de retour plus faible, une augmentation des recommandations conduisant à des relations durables avec les clients et, au bout du compte, une augmentation des ventes.

Roman Goedeke, partenaire exécutif de Reply, déclare : « Grâce à notre catalogue d'actions centrées sur l'utilisateur, nous avons pu aider C&A à réaliser l'augmentation des ventes prévue. Ce projet souligne l'importance de la personnalisation ciblée sur site avec une stratégie cohérente pour un impact commercial durable et démontre comment Up Reply renforce l'engagement et la fidélité des clients, réduit les coûts d'acquisition et augmente le retour sur investissement du marketing grâce à des stratégies et des technologies innovantes. »

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, des données massives, du cloud computing, des médias numériques et de l'Internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques à des organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

Up Reply est une société de Reply Group spécialisée dans la croissance numérique et l'optimisation de l'expérience. Les experts fournissent aux clients internationaux des méthodes basées sur les données pour la personnalisation des canaux numériques, les tests A/B et l'analyse de l'ensemble du parcours client. Il en résulte des expériences centrées sur l'utilisateur qui contribuent aux objectifs de l'entreprise. Up Reply apporte son soutien en matière de conseil stratégique et d'intégration et offre un service complet avec des outils tels que Dynamic Yield, Optimizely, Adobe Target ou Adobe Analytics, Google Analytics et Contentsquare. upreply.de/en/

15 février 2024 à 03:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :