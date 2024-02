Jackery présente la première centrale électrique au monde fabriquée à partir de matériaux PCR recyclés : le nouveau Galaxy Solar Generator 1000 Plus





DÜSSELDORF, Allemagne, 15 février 2024 /PRNewswire/ -- Jackery, pionnier et leader des solutions énergétiques mobiles et respectueuses de l'environnement, est fier de présenter la première centrale électrique au monde fabriquée à partir de matériaux PCR recyclés. Exposé pour la première fois au CES 2024, le nouveau Galaxy Solar Generator 1000 Plus impressionne par l'utilisation de plastique post-consommation (PCR), éliminant ainsi le besoin de matières premières fossiles..

Le boîtier respectueux de l'environnement représente le dernier effort de Jackery pour réduire régulièrement son empreinte carbone. Équipé d'une batterie LiFePo4 longue durée, le Jackery Galaxy Solar Generator 1000 Plus a une capacité de 1264 Wh, 2000 watts de puissance continue et un panneau solaire de 100 W. Il offre une solution d'énergie durable pour l'alimentation lors des déplacements, tout en ayant un impact positif par la réduction des déchets plastiques.

« Nous utilisons actuellement divers matériaux tels que le PC et l'ABS pour fabriquer des générateurs solaires Jackery. Il est très important pour nous non seulement de proposer des solutions d'énergie solaire mobile respectueuses de l'environnement, mais aussi de concevoir des produits aussi durables que possible et d'améliorer constamment notre propre empreinte carbone. Par conséquent, les matériaux écologiques doivent remplacer les plastiques traditionnels dans la mesure du possible. Nos calculs montrent que l'utilisation de matériaux PCR permet de réduire les émissions de CO2 des produits Jackery de 41 % par kilogramme. À ce titre, nous voulons montrer l'exemple à l'industrie et nous pouvons affirmer avec confiance que le générateur solaire Galaxy n'est que le début de ce voyage » déclare Ricky Ma, responsable EMEA chez Jackery.

L'engagement de Jackery en faveur de la durabilité lui a valu des récompenses prestigieuses, notamment le SEAL Sustainable Product Award, l' Amazon Climate Pledge Friendly certification et la vérification TÜV SÜD, qui reconnaît la réduction des émissions de CO2 et de l'empreinte écologique tout au long du cycle de vie et du processus de production de nombreux produits Jackery. L'entreprise utilise également des emballages 100 % recyclables et met en oeuvre des programmes de remise à neuf.

Pour toutes les demandes de renseignements des médias, les demandes d'images et les critiques de produits, veuillez contacter : Bright Chen, [email protected], +49 15209939800

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2337379/Jackery.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2147390/Jackery_Logo.jpg

15 février 2024 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :