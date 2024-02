YAMAHA MOTOR : Résumé des résultats consolidés pour l'exercice fiscal complet se terminant le 31 décembre 2023





Yamaha Motor Co., Ltd (Tokyo : 7272) annonce ses résultats consolidés pour l'ensemble de l'exercice 2023

De la part de Yoshihiro HIDAKA

Président, chef de la direction et représentant au conseil d'administration

J'ai le plaisir de vous annoncer qu'au cours de l'exercice 2023, nous avons établi de nouveaux records en termes de chiffre d'affaires net consolidé et de résultat d'exploitation. Alors que la demande pour les équipements de loisirs de plein air a ralenti, principalement sur les marchés développés, elle est restée forte pour nos produits de base que sont les motos et les gros moteurs hors-bord. Par ailleurs, nos efforts pour contrer la hausse des coûts en répercutant cette hausse sur les prix et en profitant de faiblesse du yen ont contribué à l'augmentation de nos ventes et de nos bénéfices.

Résultats consolidés

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 2 414,8 milliards de yens (soit une augmentation de 166,3 milliards de yens ou 7,4 % par rapport à l'exercice précédent), tandis que le résultat d'exploitation a atteint 250,7 milliards de yens (soit une augmentation de 25,8 milliards de yens ou 11,5 %). Le revenu ordinaire s'est élevé à 242,0 milliards de yens (soit une augmentation de 2,7 milliards de yens ou 1,1 %), tandis que le revenu net attribuable aux propriétaires de la société mère est passé à 164,1 milliards de yens (soit une diminution de 10,3 milliards de yens ou 5,9 %). Une fois de plus, ces chiffres ont permis à la société d'établir un nouveau record en matière de chiffre d'affaires net et de résultat d'exploitation. Pour l'ensemble de l'exercice fiscal consolidé, le dollar américain s'est négocié à 141 yens (soit une dépréciation de 9 yens par rapport à l'exercice précédent) et l'euro à 152 yens (soit une dépréciation de 14 yens).

Prévisions des résultats consolidés pour l'exercice fiscal se terminant le 31 décembre 2024

Yamaha Motor a choisi d'adopter les normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards, IFRS) à compter de l'exercice 2024, si bien que les résultats commerciaux consolidés prévus pour l'exercice 2024 ont été préparés conformément auxdites normes. Les références aux chiffres de l'exercice 2023, qui sont basés sur les principes comptables généralement acceptés au Japon (GAAP), ont pour but de fournir une simple base de comparaison.

Recettes 2 600 milliards de yens

(soit une augmentation de 185,2 milliards de yens ou 7,7 % par rapport à l'exercice 2023) Résultat d'exploitation 260,0 milliards de yens

(soit une augmentation de 9,3 milliards de yens ou 3,7 % par rapport à l'exercice 2023) Revenu net 175,0 milliards de yens

(soit une diminution de 10,9 milliards de yens ou 6,6 % par rapport à l'exercice 2023)

Ces prévisions sont basées sur la perspective d'un dollar américain s'échangeant à 140 yens au cours de l'exercice (soit une appréciation de 1 yen par rapport à l'exercice 2023) et d'un euro s'échangeant à 150 yens (soit une appréciation de 2 yens).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 février 2024 à 21:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :