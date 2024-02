Scientist.com et PhenoVista lancent la première vitrine numérique au monde offrant des services de recherche pour l'industrie biotechnologique





Scientist.com, le premier marché de recherche de l'industrie pharmaceutique, et PhenoVista, une société de services en sciences de la vie qui développe et réalise des essais phénotypiques multiplexés, basés sur l'imagerie à haut contenu, pour la validation des cibles, l'optimisation des pistes et les études sur les mécanismes d'action, ont lancé le premier eShop numérique de l'industrie biotechnologique pour l'exploration et l'achat d'études phénotypiques.

La vitrine numérique permet aux scientifiques de concevoir facilement des projets de recherche complexes, d'obtenir l'avis des experts de PhenoVista, de déterminer les prix, puis d'acheter et de gérer les projets. Ce qui nécessitait auparavant des heures de réunions en face à face ou d'appels vidéo peut désormais être réalisé en ligne en beaucoup moins de temps. Le magasin virtuel de type Shopify a été créé par Scientist.com et est conçu pour faciliter l'achat de services d'analyse complexes, tout comme l'achat de produits et de réactifs.

« Aujourd'hui, près de la moitié des 240 milliards de dollars dépensés chaque année pour la recherche de médicaments est le fait de sociétés telles que PhenoVista, qui offrent des services de tests personnalisés très techniques et spécialisés », a déclaré Kevin Lustig, PhD, PDG et fondateur de Scientist.com. « Avec le lancement de la boutique en ligne de PhenoVista, les chercheurs pourront accéder plus facilement à leurs services et à leur expertise, ce qui leur permettra d'accélérer des expériences majeures et de bénéficier de l'utilisation d'études phénotypiques riches en données. »

Les études phénotypiques high-plex offrent des avantages considérables dans l'ensemble du flux de travail de la R&D par rapport aux essais in vitro conventionnels et low-plex.

« La prise de décision à enjeux majeurs est au coeur de la R&D, et l'incertitude concernant les cibles, les mécanismes d'action et la question de savoir s'il faut avancer ou abandonner les composés candidats est la norme », a déclaré James G. Evans, PDG et fondateur de PhenoVista. « Grâce à notre expertise dans les études phénotypiques basées sur l'imagerie à haut contenu, nous fournissons les connaissances biologiques et les données qualitatives nécessaires pour éclairer et limiter les risques afférant à ces décisions. Nous sommes ravis de tirer parti de l'expérience du marché établie par Scientist.com pour créer notre vitrine virtuelle et offrir plus de commodité aux chercheurs de l'industrie de la biotechnologie. »

La vitrine virtuelle est accessible à l'adresse suivante https://store.phenovista.com/.

À propos de Scientist.com

Scientist.com est une entreprise privée de San Diego dont la mission est de rendre la découverte de nouveaux médicaments plus rapide et moins coûteuse. En son coeur se trouve une place de marché utilisant l'IA qui aide les chercheurs en médicaments à utiliser des technologies innovantes pour traduire rapidement leurs idées en données exploitables. Grâce à Scientist.com, les scientifiques communiquent directement avec des experts en recherche dans plus de 4 000 laboratoires dans le monde afin de concevoir et de mener à bien des expériences de recherche complexes. Visitez le site scientist.com pour en savoir plus.

À propos de PhenoVista

Fondée en 2014, PhenoVista est un leader dans le développement et la réalisation d'essais phénotypiques multiplexés, basés sur l'imagerie à haut contenu, pour les clients du secteur biopharmaceutique. Ces essais fournissent des données quantitatives de grande valeur, nécessaires pour informer et réduire les risques liés aux décisions importantes en matière de R&D avec une meilleure assurance. Les clients obtiennent un accès à de nouvelles connaissances liées à la biologie complexe qui sous-tend la validation des cibles, l'administration thérapeutique, l'efficacité et la sécurité, la cytotoxicité et les mécanismes d'action, augmentant ainsi les chances de succès des premiers médicaments candidats. Pour en savoir plus, visitez notre site web www.phenovista.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

14 février 2024 à 17:10

