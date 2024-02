Avis - Santé Canada met en garde contre de nombreux produits non homologués pour améliorer la performance sexuelle qui peuvent présenter de graves risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Santé Canada avise la population que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des photos des produits et ce que vous devriez faire, consultez les avis de sécurité en ligne ci-dessous

Santé Canada tient à jour des listes de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Vous devriez consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Risques détectés Entreprise Mesure prise Produits de santé non homologués pour améliorer la performance sexuelle 3800 Hard Rock L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Neighbourhood Convenience 894, ch. Mount Pleasant, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Black Panther #1 Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Neighbourhood Convenience 894, ch. Mount Pleasant, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Black Panther Triple Maximum





Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Neighbourhood Convenience 894, ch. Mount Pleasant, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Ginseng Red 2000



L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Neighbourhood Convenience 894, ch. Mount Pleasant, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Lucky Lady





L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Neighbourhood Convenience 894, ch. Mount Pleasant, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Magnum XXL 500K





L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de lévodopa et de prastérone Neighbourhood Convenience 894, ch. Mount Pleasant, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 69 Platinum 35000



L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Neighbourhood Convenience 894, ch. Mount Pleasant, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000





L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbe Neighbourhood Convenience 894, ch. Mount Pleasant, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rush Hour 72



L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Neighbourhood Convenience 894, ch. Mount Pleasant, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Spanish Fly 20,000 (green capsule)





L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Neighbourhood Convenience 894, ch. Mount Pleasant, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Spanish Fly 22,000 (red capsule)





L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Neighbourhood Convenience 894, ch. Mount Pleasant, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant 2000 Ginseng Red L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant 3800 Hard Rock L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant 777K Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Alien 2 Power Platinum 11000 (red) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Alien Power Platinum 11000 (green) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Black Panther Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Black Panther #1 Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Lucky Lady L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Premium Pro Power 3500 Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette. L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 69 Platinum 700k L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 10,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbe Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Spanish Fly 20,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Stiff Rock L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Super Panther 500K Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Triple Green Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant XXL ANT 3000 Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Ridley Convenience 192, avenue Wilson, unité no 6, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant 2000 Ginseng Red L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Daisy Mart 2300, avenue Eglinton East, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant 3800 Hard Rock L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Daisy Mart 2300, avenue Eglinton East, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant 2000 Ginseng Red L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant 3800 Hard Rock L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant 7K Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Alien Power Platinum 11000 (green) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Bang Maximum Power L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Black Mamba Premium Triple Maximum Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Black Panther Triple Maximum Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Jaguar 25000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Lanlay Vita-X 300mg L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant libigrow Platinum 10000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de prastérone MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Lollipop L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil, de tadalafil et de yohimbine MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Lucky Lady L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Magnum XXL 9800 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de lévodopa et de prastérone MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Pink Pussycat L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de hydroxythiohomosildénafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Premium Pro Power 3500 Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette. L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 11 Platinum 200K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 69 6500K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbe MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 69 Extreme 500K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de prastérone MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 69 Platinum 35000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 69 Power Plus 500K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 10,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbe MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Royal Master 1500 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Spanish Fly 20,000 (Green) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Spanish Fly 22,000

(Red) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Stiff Rox Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette. L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Stiff Rox Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Super Panther 500K triple maximum Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Super Rhino Gold 18000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbe MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Triple Green Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant White Panther Triple Maximum Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant X Pulse Premium 2000 Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant XXL ANT 3000 Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette MJ Mini Mart 1539, rue Jane, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant 3800 Hard Rock L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Snappy Food Mart 88-3600, ch. Ellesmere, Scarborough (Ontario) Saisi chez le détaillant Black Panther Triple Maximum Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Snappy Food Mart 88-3600, ch. Ellesmere, Scarborough (Ontario) Saisi chez le détaillant Magnum Gold 24K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Snappy Food Mart 88-3600, ch. Ellesmere, Scarborough (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 69 Extreme 990K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Snappy Food Mart 88-3600, ch. Ellesmere, Scarborough (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbe Snappy Food Mart 88-3600, ch. Ellesmere, Scarborough (Ontario) Saisi chez le détaillant Rush Hour 72 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Snappy Food Mart 88-3600, ch. Ellesmere, Scarborough (Ontario) Saisi chez le détaillant Spanish Fly 20,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Snappy Food Mart 88-3600, ch. Ellesmere, Scarborough (Ontario) Saisi chez le détaillant Etumax Royal Honey VIP (black box) L'analyse par la U.S. Food and Drug Administration d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil KeepBest Canada 5988 Ambler Dr., Mississauga (Ontario) Saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil KeepBest Canada 5988 Ambler Dr., Mississauga (Ontario) Saisi chez le détaillant Stiff Rox Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil KeepBest Canada 5988 Ambler Dr., Mississauga (Ontario) Saisi chez le détaillant RHINO 69 Fire 500K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de lévodopa et de prastérone Petro Canada

295, rue Alma, Rockwood (Ontario) Saisi chez le détaillant 3800 Hard Rock L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Best Mart 30, ch. Rice, Welland (Ontario) Saisi chez le détaillant 777K Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Best Mart 30, ch. Rice, Welland (Ontario) Saisi chez le détaillant Black Mamba Premium Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Best Mart 30, ch. Rice, Welland (Ontario) Saisi chez le détaillant Black Panther Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Best Mart 30, ch. Rice, Welland (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbe Best Mart 30, ch. Rice, Welland (Ontario) Saisi chez le détaillant Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Best Mart 30, ch. Rice, Welland (Ontario) Saisi chez le détaillant Black Panther Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Big Bee Convenience and Food Mart 66, rue Geneva, St. Catharines (Ontario) Saisi chez le détaillant Magnum 750K Platinum L'analyse par la Therapeutic Goods Administration de l'Australie d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Big Bee Convenience and Food Mart 66, rue Geneva, St. Catharines (Ontario) Saisi chez le détaillant Premium Pro Power 3500 Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Big Bee Convenience and Food Mart 66, rue Geneva, St. Catharines (Ontario) Saisi chez le détaillant ResERECTION! L'analyse par Santé Canada d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Big Bee Convenience and Food Mart 66, rue Geneva, St. Catharines (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 25 Platinum 25000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Big Bee Convenience and Food Mart 66, rue Geneva, St. Catharines (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 69 7000K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Big Bee Convenience and Food Mart 66, rue Geneva, St. Catharines (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 10000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Big Bee Convenience and Food Mart 66, rue Geneva, St. Catharines (Ontario) Saisi chez le détaillant ResErection! L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Pleasures N'Treasures 6232, ch. Quinpool, Halifax (Nouvelle-Écosse) Saisi chez le détaillant Sexual Performance Supplement - Members Only L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Pleasures N'Treasures 6232, ch. Quinpool, Halifax (Nouvelle-Écosse) Saisi chez le détaillant

