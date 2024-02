Programme Innovation Bois - Québec accorde plus de 2,2 M$ à BOSK Bioproduits pour la production de bioplastiques biodégradables





QUÉBEC, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, annonce l'attribution d'un soutien financier total de plus de 2,2 M$ à l'entreprise BOSK Bioproduits inc. pour compléter son usine de démonstration de production de bioplastiques biodégradables.

Le bioplastique biodégradable conçu par BOSK Bioproduits, REGENtm, est fabriqué notamment avec des boues de papetières. Le bioplastique peut ensuite être transformé en de nombreux objets en plastique utilisés quotidiennement comme des bouteilles, des bols, des verres et des produits d'emballage alimentaire. En s'appuyant sur le modèle de l'économie circulaire, BOSK Bioproduits contribue à réduire les déchets de plastique dans l'environnement, ce qui représente un enjeu écologique de taille.

L'investissement de la part du gouvernement du Québec permettra à BOSK Bioproduits d'accroître sa capacité de production. Le projet, dont le coût total s'élève à plus de 4,5 M$, devrait consolider cinq emplois au sein de l'entreprise et en créer six autres.

« La fabrication de bioplastiques à base de sous-produits du bois et de résidus provenant de papetières s'inscrit dans la promotion des principes d'économie circulaire dans le secteur forestier. Le gouvernement du Québec encourage l'innovation des entreprises de chez nous pour apporter des solutions plus écologiques à notre utilisation de matériaux plastiques au quotidien, tout en permettant à l'industrie des pâtes et papiers de tirer un revenu supplémentaire de sa matière première. L'économie circulaire est un modèle d'avenir amenant les entreprises à réduire leur empreinte environnementale et, ainsi, à contribuer à l'atteinte des objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Félicitations à BOSK Bioproduits pour son initiative prometteuse! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« BOSK Bioproduits continue de faire rayonner la région de Québec par les solutions concrètes qu'elle apporte pour réduire la consommation de plastiques ayant un impact démesuré sur notre environnement. Je suis très fier que le gouvernement du Québec continue d'appuyer les initiatives de l'entreprise et soutienne l'expertise développée dans la région. C'est un pas de plus vers la mise en place d'une économie durable pour l'avenir. »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

« Nous sommes extrêmement fiers de l'obtention de cet important soutien financier fourni par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du gouvernement du Québec. Nous tenons à mentionner particulièrement la pertinence du Programme Innovation Bois qui a rendu tout ça possible. Cela souligne la pertinence de notre approche innovante de production de bioplastiques compostables en substitution aux plastiques fossiles polluants. Par l'utilisation à la source de matières résiduelles industrielles, provenant notamment de l'industrie papetière, nous contribuons directement au développement de la bioéconomie et de l'économie du Québec. Par l'application des concepts de l'économie circulaire, nos technologies permettent en plus de réduire significativement les émissions de GES. Nous tenons encore à remercier le gouvernement du Québec pour son appui concret à la commercialisation de nos bioplastiques compostables comme solution à l'urgence environnementale que représente la pollution par les plastiques fossiles. »

Paul Boudreault, président de BOSK Bioproduits

Le Programme Innovation Bois du ministère des Ressources naturelles et des Forêts permet de soutenir des projets innovants tout en favorisant la diversification de l'approvisionnement des usines et en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure.

En 2018, BOSK Bioproduits a reçu un montant de 200 000 $ par l'entremise du Programme Innovation Bois pour le développement de composites fibres de bois-PHA permettant d'améliorer les propriétés mécaniques du PHA seul, de réduire les coûts de production et le poids des produits, et ce, tout en conservant sa compostabilité.

Les biopolymères PHA, ou polyhydroxyalcanoates, sont des polyesters biodégradables naturels. Ils entrent dans la grande famille des bioplastiques. Selon le type et la qualité, les matériaux PHA peuvent être utilisés dans différentes applications de l'industrie de la plasturgie et transformés dans plusieurs procédés comme le moulage par injection, l'extrusion, le thermoformage et l'impression 3D.

