Le projet de modernisation Aeris de la Fonderie Horne sur le point de passer à la phase de faisabilité





ROUYN-NORANDA, QC, le 14 févr. 2024 /CNW/ - La Fonderie Horne, une société Glencore, annonce que son projet de modernisation Aeris est sur le point de passer de la phase pré-faisabilité, à faisabilité. À cet effet, une nouvelle étape d'approbation de la maison-mère est requise, pour valider le portrait global du projet, incluant les investissements requis et les risques associés, tel que prévu par notre processus interne de gestion et de gouvernance des projets majeurs.

Alors que nous présenterons un projet pour lequel les coûts ont été significativement révisés à la hausse, dépassant les 500 M$ prévus initialement, nous avons rencontré le gouvernement au cours des dernières semaines à ce sujet. Comme toute entreprise qui s'apprête à investir de telles sommes, nous voulons nous assurer d'avoir un environnement stable et une prévisibilité quant aux futures conditions d'opération, et ce, à moyen et long termes.

Nous croyons en notre projet Aeris, et les investissements majeurs liés à notre modernisation devraient nous permettre de devenir l'une des fonderies de cuivre les plus efficaces au monde en termes d'émissions atmosphériques. Inspiré d'une longue série d'innovations, ce projet marque une étape importante pour la Fonderie Horne et constitue l'une des plus grande transformation de notre histoire.

L'équipe Aeris demeure mobilisée, se concentrant à faire progresser l'ingénierie du projet ainsi qu'à poursuivre les préparatifs de construction.

À propos de Glencore Fonderie Horne

La Fonderie Horne, partie intégrante de Glencore Canada, est une usine métallurgique dont les activités de traitement du cuivre sont reconnues à travers le monde. Elle produit annuellement 210 000 tonnes de cuivre et de métaux précieux. En plus de détenir une expertise réputée dans le traitement de matériaux complexes, la Fonderie Horne occupe une place importante en Amérique du Nord dans le traitement de produits recyclés à valeur métallique. Elle emploie plus de 650 personnes à son usine de Rouyn-Noranda, au Québec, en plus de faire affaire avec plusieurs entrepreneurs. La totalité de sa production d'anodes de cuivre est acheminée à l'Affinerie CCR, une compagnie Glencore, située à Montréal, où 500 autres travailleurs contribuent à la chaîne de valeur du cuivre et des minéraux critiques en Amérique du Nord.

À propos de Glencore

Glencore est l'une des plus grandes entreprises diversifiées de matières premières au monde et un important producteur et négociant de plus de 60 produits de base. Grâce à un réseau d'actifs, de clients et de fournisseurs répartis dans le monde entier, nous produisons, traitons, recyclons, achetons, commercialisons et distribuons les produits de base qui permettent la décarbonation tout en répondant aux besoins énergétiques actuels.

Fort d'environ 140 000 employés et contractants et d'une forte présence dans plus de 35 pays, tant dans des régions détentrices de matières premières établies qu'émergentes, nos activités industrielles et commerciales sont soutenues par un réseau mondial doté de plus de 40 bureaux.

Les clients de Glencore sont des consommateurs industriels, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'acier, de la production d'électricité, de la fabrication de batteries et du pétrole. Nous fournissons également des services de financement, de logistique et autres aux producteurs et aux consommateurs de matières premières.

Glencore est fière d'être membre des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme et du Conseil international des mines et des métaux. Nous participons activement à l'Initiative pour la transparence des industries extractives.

Nous reconnaissons notre responsabilité dans la contribution à l'effort mondial pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris et compensons, à cet effet, l'empreinte carbone de nos activités (décarbonation). Nous sommes convaincus de la nécessité d'adopter une approche globale et nous avons examiné notre engagement sous l'angle de nos émissions industrielles mondiales. Sur la base de 2019, nous nous sommes engagés à réduire nos émissions industrielles des champs d'application 1, 2 et 3 de 15 % d'ici à la fin de 2026, de 50 % d'ici à la fin de 2035 et nous avons l'ambition de parvenir à des émissions industrielles nettes de zéro d'ici à la fin de 2050. Pour plus de détails, lire notre Rapport sur le climat 2022 sur la page de publication de notre site web à glencore.com/publications.

14 février 2024 à 15:16

