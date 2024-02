Premier événement de dégustation de viande cultivée organisé en Europe





REYKJAVIK, Islande, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- La société islandaise de biotechnologie, ORF Genetics, et l'entreprise australienne d'aliments nouveaux novateurs, Vow, sont fiers d'annoncer le succès de leur dégustation de viande cultivée, premier événement en ce genre en Europe. L'événement s'est tenu le 12 février 2024, mettant en avant des plats gastronomiques créés à partir des cellules de cailles japonaises. Parmi les participants ont figuré la Première ministre et ministre par intérim de l'Alimentation, de la Pêche et de l'Agriculture d'Islande, Katrín Jakobsdóttir, qui a goûté pour la première fois à la viande cultivée lors de l'événement.

Une option durable pour l'avenir

La production de viande cultivée, également connue sous le nom de viande de culture, est nettement plus durable que l'agriculture traditionnelle. Vow est un pionnier dans cette nouvelle industrie, développant des méthodes pour cultiver de la viande directement à partir de cellules animales. Ce secteur naissant a le potentiel de fournir une viande de haute qualité à grande échelle et avec une empreinte carbone minime, c'est-à-dire en émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre et en utilisant moins de terre et d'eau comparativement à l'élevage traditionnel.??

Facteurs de croissance pour un marché grandissant

Bien que le marché de la viande cultivée en soit encore aux premiers stades de son développement, il devrait connaître une croissance exponentielle au cours des prochaines années et décennies. En effet, un rapport de McKinsey prédit que le marché de la viande cultivée pourrait atteindre 25 milliards de dollars d'ici 2030.

Pour s'adapter au climat et répondre à la demande, les producteurs de viande cultivés devront rapidement augmenter leur production. C'est là qu'intervient ORF Genetics, un innovateur en développement de gammes de facteurs de croissance animale, appuyé par son travail approfondi dans la bio-ingénierie du grain d'orge. ORF Genetics s'est concentré sur l'expansion de son portefeuille de facteurs de croissance animale de haute qualité, ainsi que sur l'augmentation de sa capacité de production, afin de répondre aux besoins de l'industrie de la viande cultivée pour un approvisionnement fiable en facteurs de croissance. Les facteurs de croissance sont des composantes essentielles de la production de viande cultivée.

Katrín Jakobsdóttir, Première ministre et ministre par intérim de l'Alimentation, de la Pêche et de l'Agriculture d'Islande : « Il est évident que nos systèmes alimentaires doivent changer pour que nous puissions nourrir une population qui atteindra selon les estimations 9 milliards de personnes en 2040. Il est également évident que nous devons utiliser l'innovation et la technologie pour établir de nouvelles façons de relever le défi climatique. C'est exactement ce que nous voyons sur les tables de dégustation ici aujourd'hui. La viande cultivée est l'une des solutions au défi climatique. Les autorités islandaises sont déterminées à ouvrir la voie à l'adoption de nouvelles solutions en Islande et nous sommes impatients de voir le développement d'un cadre réglementaire européen pour la viande cultivée. »

Berglind Rán Ólafsdóttir, PDG d'ORF Genetics :

« Nous sommes ravis de présenter ce nouveau produit alimentaire innovant dans le cadre de cet événement de dégustation sans précédent ici en Islande. En effet, il montre que la viande cultivée est non seulement une alternative plus durable à la viande traditionnelle, mais aussi une viande délicieuse.

Grâce aux facteurs de croissance de l'orge d'ORF, les entreprises de viande cultivée comme Vow peuvent à la fois de croître et augmenter rapidement leur production pour répondre aux demandes futures du marché. »

George Peppou, co-fondateur et PDG de Vow :

« Vow est une entreprise unique dans l'industrie de la viande cultivée qui vise à élargir les options offertes aux consommateurs d'aujourd'hui, au lieu de se concentrer seulement sur la reproduction de ce que nous mangeons déjà. Nous avons pour vision de produire une viande sans égal, qui est conçue pour être différente et unique par sa saveur, son caractère nutritif et sa durabilité. C'est pourquoi nous sommes si heureux de nous associer à ORF pour annoncer aujourd'hui que les Islandais seront les premiers à déguster un aliment entièrement nouveau lors de la toute première dégustation officielle de viande cultivée en Europe. »

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Berglind Rán Ólafsdóttir, PDG d'ORF Genetics,

+354 617 -2736 - [email protected]

George Peppou, co-fondateur et PDG de Vow,

+61 421 525 682 - [email protected]

À propos d'ORF Genetics

ORF Genetics est une société innovante de biotechnologie végétale et un pionnier dans le développement et la fabrication de protéines recombinantes de haute qualité dédiées aux plantes d'orge bio-modifiées. ORFEUS, le système d'expression unique d'ORF Genetics, utilise les grains d'orge comme véhicule pour la production de protéines à grande échelle. Le système est très efficace, écologique et entièrement basé sur les protéines végétales GRAS. Cette technologie a permis à ORF Genetics de développer un portefeuille de facteurs de croissance, y compris un portefeuille de facteurs de croissance animale appelé MESOkine, spécifiquement conçu pour la production de viande cultivée.?

À propos de Vow

Fondée en 2019, Vow est une entreprise de viande cultivée qui crée un produit meilleur pour les amateurs de viande. La vision de Vow est de devenir une maison de marques qui utilise la bio-fabrication avancée pour produire une gamme différenciée de produits alimentaires. Ces produits ne sont pas destinés à être des répliques exactes de la viande traditionnelle aujourd'hui. Au lieu, Vow souhaite produire des produits à base de viande qui exploitent le caractère nutritif et le goût d'une variété de cellules et d'espèces, et qui tirent parti de la durabilité offerte par les technologies modernes de fabrication et de culture cellulaire.

Vow exploite actuellement deux installations de fabrication alimentaire et de R-D à Sydney, en Australie, et l'entreprise prévoit ouvrir une troisième installation commerciale axée sur l'exportation. Vow vise à être présente sur plusieurs marchés d'ici la fin de 2024.

Les cellules de caille japonaise cultivées de Vow ont déjà été approuvées comme étant sûres pour la consommation en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une approbation similaire devrait être obtenue à Singapour d'ici peu et dans d'autres pays par la suite.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2339646/ORF_Genetics.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2339647/ORF_Genetics_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2339645/Vow_Logo.jpg

14 février 2024 à 13:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :