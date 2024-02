Aptean étend son leadership dans l'industrie de la mode grâce à l'acquisition de Momentis





ALPHARETTA, Ga., 14 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Aptean , un fournisseur mondial de solutions logicielles critiques pour les entreprises, a annoncé l'acquisition de Momentis, un fournisseur de solutions logicielles conçues spécifiquement pour les industries de la mode, de l'habillement, des chaussures, du textile et des accessoires.



Avec l'acquisition de Momentis, Aptean ajoute de nouvelles capacités à ses offres pour la mode et l'habillement destinées aux grossistes, importateurs, fabricants et détaillants auto-approvisionnés.

Fondé en 1994 et ayant son siège social à Montréal, Québec, Momentis fournit des logiciels critiques pour la mission, conçus pour gérer les processus d'affaires à l'échelle de l'entreprise, optimiser l'efficacité, augmenter la rentabilité et fournir des insights opérationnels en temps réel. Momentis propose une suite intégrée de solutions basées sur le cloud, incluant la gestion du cycle de vie du produit, la gestion des commandes de vente, l'approvisionnement et la logistique, la gestion d'entrepôt, la gestion financière et l'intelligence d'affaires. La plateforme Momentis est conçue pour gérer les opérations à travers toute la chaîne d'approvisionnement de la mode et de l'habillement ? ses clients incluent des fabricants, des distributeurs, des grossistes, des importateurs et des détaillants auto-approvisionnés. Momentis est utilisé par plus de 250 marques de mode et de leaders de l'habillement et prend en charge plus de 7 milliards de dollars de volume de commandes annuel.

« Momentis a fait ses preuves en fournissant des solutions logicielles spécialement conçues pour répondre aux exigences opérationnelles complexes et uniques des industries de la mode, de l'habillement et de la chaussure » a déclaré Roberto Mangual, Vice-président senior et directeur général de l'unité d'affaires des Amériques chez Aptean. « La plateforme Momentis comprend une suite complète de solutions basées sur le cloud et est soutenue par une équipe d'experts industriels chevronnés. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe et les clients de Momentis chez Aptean. »

« Nous sommes ravis de rejoindre une organisation chez Aptean qui partage notre engagement à fournir des solutions de planification des ressources d'entreprise de pointe conçues pour l'industrie de la mode et de l'habillement, » a déclaré David Henning, Président chez Momentis. « Ensemble avec Aptean, nous sommes enthousiastes à l'idée d'offrir à nos clients encore plus de solutions pour aider à gérer et optimiser leurs opérations commerciales. »

À propos de Momentis

Momentis est un leader comme fournisseur de solutions logicielles conçues pour les marchés de la mode, de l'habillement, des chaussures et des accessoires. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le marché de la mode et de l'habillement, Momentis est unique en son genre pour résoudre les défis et exigences les plus complexes auxquels sont confrontés les fabricants, grossistes, importateurs, distributeurs et détaillants. Pour en savoir plus, visitez :www.momentis.com.

À propos d'Aptean

Aptean est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels spécifiques à l'industrie, conçus pour aider les fabricants et les distributeurs à gérer efficacement et développer leurs entreprises. Avec des options de déploiement cloud et sur site, les produits, services et l'expertise inégalée de Aptean aident les entreprises de toutes tailles à être « Ready for What's Next, Now »®. Aptean a son siège à Alpharetta, Géorgie et possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur Aptean et les marchés que nous desservons, visitez www.aptean.com.

Aptean et Ready for What's Next, Now sont des marques déposées d'Aptean, Inc. Tous les autres noms d'entreprises et de produits peuvent être des marques commerciales des entreprises respectives avec lesquelles ils sont associés.

