AVIS AUX MÉDIAS - Saint-Valentin : un « love-in » pour Pierre Karl Péladeau





MONTRÉAL, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Les membres du Syndicat des employé(e)s de Vidéotron à Gatineau, qui sont en lock-out depuis le 30 octobre 2023, se rendront à Montréal en avant-midi afin de participer à un « love-in » pour Pierre Karl Péladeau.

« On fait tout pour obtenir l'attention de M. Péladeau afin de régler la convention collective et permettre à nos membres de retourner au travail. Nous organisons donc ce « love-in » en ce jour de la Saint-Valentin. Nous sommes prêts à tout pour arriver à une entente », d'indiquer Nick Mingione, président du SCFP 2815.

Quoi : « Love-in » devant le bureau de Pierre Karl Péladeau



Quand : Mercredi 14 février 2024, à midi



Qui : Syndicat des employé(e)s de Vidéotron à Gatineau



Où : 612, rue Saint-Jacques, Montréal, Québec, H3C 4M8

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6900 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

