BioVaxys acquiert l'ensemble de la propriété intellectuelle, la technologie de la plate-forme immunothérapeutique et les actifs en phase clinique de l'ancienne société IMV Inc.





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) (« BioVaxys » ou la « Société ») a annoncé avoir signé le Contrat d'achat d'actifs définitif daté du 11 février 2024 pour acquérir l'ensemble du portefeuille d'actifs au stade de la découverte, du développement préclinique et clinique en oncologie, maladies infectieuses, désensibilisation aux antigènes et autres domaines immunologiques basés sur la technologie de la plateforme d'éducation immunitaire DPXtm, mise au point par la société de biotechnologie canadienne, IMV Inc., Immunovaccine Technologies Inc., and IMV USA (« IMV »). BioVaxys a acquis le vaste portefeuille technologique auprès de HIMV, LLC, un véhicule d'acquisition formé par Horizon Technology Finance Corporation (NASDAQ : HRZN) et les autres créanciers garantis d'IMV dans le but d'acquérir la propriété intellectuelle d'IMV au moyen d'une offre de crédit de la partie garantie dans le cadre des procédures entamées au Canada par IMV en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36, dans sa version modifiée (la « LACC »).

Horizon Technology Finance Corporation, une filiale de Monroe Capital, est une société de financement spécialisée de premier plan qui fournit des capitaux sous forme de prêts garantis à des entreprises des secteurs de la technologie, des sciences de la vie, de l'information et des services de santé et du développement durable. Horizon a son siège social à Farmington, dans le Connecticut, avec un bureau régional à Pleasanton, en Californie, et des professionnels de l'investissement partout aux États-Unis.

Les principaux éléments de la transaction comprennent un paiement initial en espèces de 750000 USD, divers paiements d'étape liés au développement clinique et à la réglementation, une part de 15 % des revenus de licence et une redevance de 6 % sur les ventes brutes de produits (ces redevances brutes futures pouvant être annulées et éteintes moyennant un paiement unique de 25 000 000 USD en espèces) et les actions ordinaires de BioVaxys d'une valeur présumée de 250 000 USD, calculée à un prix par action égal au prix moyen pondéré en fonction du volume pendant 20 jours de bourse précédant immédiatement la clôture et sera soumise à une période de détention de quatre mois et un jour. HIMV aura également le droit de nommer un observateur au Conseil d'administration de BioVaxys.

La plateforme d'administration d'antigènes DPXtm acquise par BioVaxys est conçue pour stimuler une réponse immunitaire antitumorale spécifique, coordonnée et persistante, améliorant ainsi la vie des patients atteints de cancers solides ou hématologiques. DPXtm peut regrouper une large gamme de molécules bioactives dans une seule formulation, telles que plusieurs acides nucléiques/ARNm, protéines, peptides, particules de type virus, activateurs de l'immunité innée et petites molécules, pour les « nourrir » de cellules dendritiques et de cellules présentatrices d'antigènes (ou « APC ») afin de stimuler une réponse immunitaire spécifique.

La transaction complète le portefeuille de vaccins anticancéreux de BioVaxys avec l'ajout de maveropepimut-S (MVP-S), un vaccin anticancéreux formulé en DPXtmqui délivre des peptides antigéniques de la survivine, un antigène cancéreux fréquemment surexprimé dans les cancers avancés. MVP-S fournit également un activateur de l'immunité innée et un peptide universel d'aide aux cellules T CD4. Ces éléments favorisent la maturation des cellules présentatrices d'antigènes ainsi que l'activation robuste des fonctions effectrices et mémorielles des cellules T CD8. Le maveropepimut-S a récemment fait l'objet d'essais cliniques de phase IIB pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) avancé, récidivant et réfractaire, et du cancer de l'ovaire résistant aux sels de platine, et fait l'objet d'une évaluation clinique pour le traitement du cancer de la vessie et du cancer du sein. Dans les études cliniques antérieures, le traitement par MVP-S a été bien toléré et a démontré des résultats cliniques favorables dans de multiples indications cancéreuses ainsi que l'activation d'une réponse immunitaire anti-tumorale ciblée et soutenue, spécifique à la survivine. IMV a récemment présenté, lors de la réunion annuelle 2023 de la SGO sur le cancer de la femme, des données sur une étude multicentrique de phase 1b/2 visant à évaluer le MVP-S combiné à une faible dose intermittente de cyclophosphamide chez des patientes atteintes d'un cancer épithélial récurrent de l'ovaire, des trompes de Fallope ou du péritoine. Les résultats ont montré un bénéfice clinique pour les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire récurrent, indépendamment de la sensibilité aux sels de platine ou du statut mutationnel BRCA.

Les formulations de DPXtm ne se limitent pas aux immunothérapies anticancéreuses. Grâce à sa capacité unique à transporter les charges et à son apport de lipides non circulants, le DPXtm offre la possibilité de développer des vaccins ARNm améliorés, des vaccins viraux multivalents, des vaccins destinés à désensibiliser la réponse immunitaire en cas d'allergies et de maladies du système immunitaire. Des études cliniques antérieures menées par IMV ont confirmé la preuve de concept et une réponse immunitaire supérieure avec une formulation DPX-RSV, un vaccin antigrippal DPXtm-rHA/DPX-FLU, une survivine/MAGE-Ag conditionnée dans du DPXtm pour le cancer de la vessie métastatique avancé, et certaines autres maladies infectieuses.

Grâce à cette transaction, BioVaxys a acquis 25 familles distinctes de brevets et/ou de demandes de brevets, avec plus d'une centaine de dépôts internationaux liés au maveropepimut-S, au DPXtm et à son utilisation pour toute une série de maladies liées au système immunitaire, de marques commerciales associées et d'autres propriétés intellectuelles. La transaction cède également à Biovaxys un contrat de licence et d'approvisionnement avec SpayVac for Wildlife Inc., basé au Wisconsin, portant sur la vente de vaccins pour animaux utilisant la technologie acquise par BioVaxys, un accord de paiement d'étape et de licence avec Zoetis Inc, spin-out de Pfizer spécialisée dans la santé animale et plus grand producteur mondial de médicaments et de vaccins pour animaux de compagnie et bétail, pour le développement et la vente de divers produits de santé animale utilisant la technologie acquise par BioVaxys, ainsi qu'avec la société pharmaceutique allemande Merck KGaA pour les protéines de survivine. Les survivines sont fortement exprimées dans la plupart des cancers et sont associées à un mauvais résultat clinique. L'expression différentielle de la survivine dans les cellules cancéreuses par rapport aux tissus normaux et son rôle de protéine nodale dans un certain nombre de voies cellulaires en font une cible importante pour les thérapies anticancéreuses.

Kenneth Kovan, président et directeur de l'exploitation de BioVaxys, a déclaré : « Il s'agit absolument d'une opération de transformation pour Biovaxys qui présente une synergie avec nos vaccins immunothérapeutiques personnalisés préexistants basés sur notre plateforme de construction de cellules tumorales « néoantigènes » HapTenix© et BVX-0918, notre candidat vaccin contre le cancer de l'ovaire. La plateforme DPXtm et l'ajout du maveropepimut-S à notre pipeline clinique préexistant font immédiatement de BioVaxys un acteur majeur du cancer de l'ovaire, et élargissent notre pipeline pour inclure le lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) avancé, récidivant et réfractaire, le cancer de la vessie et le cancer du sein. » Kovan a ajouté : « Nous percevons un énorme potentiel commercial avec la plateforme DPXtm, qui a été l'un des principaux moteurs de la transaction. La gamme d'antigènes pouvant être conditionnés et la capacité de chargement de DPXtm offrent à BioVaxys l'opportunité de monétiser de multiples partenariats de développement, comme dans les domaines des vaccins multivalents et à ARNm, d'élargir notre propre pipeline immunothérapeutique et de mettre en place ce que nous pensons être une chaîne quasi perpétuelle de nouvelles PI BioVaxys dérivées de formulations DPXtm inédites. Nous envisageons que DPXtm permette de nouvelles immunothérapies de la part non seulement de BioVaxys, mais aussi d'un certain nombre d'autres sociétés par le biais de partenariats de développement commercial. »

James Passin, PDG de Biovaxys, a déclaré : « Nous sommes honorés de continuer à faire progresser les travaux scientifiques exceptionnels réalisés par l'ancienne société IMV Inc. Le soutien écrasant que nous avons reçu de nos investisseurs pour cette transaction renforce notre conviction que l'antigène. . .La technologie de conditionnement et de présentation que nous avons acquise positionnera BioVaxys comme un leader mondial potentiel en immunothérapie du cancer avec un potentiel de croissance supplémentaire dans d'autres secteurs verticaux importants, y compris la désensibilisation aux allergies et l'ARNm. »

La transaction devrait être finalisée dans les dix jours.

À propos de BioVaxys Technology Corp.

BioVaxys Technology Corp. ( www.biovaxys.com ), une société biopharmaceutique enregistrée en Colombie-Britannique, au Canada, est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se consacre à améliorer la vie des patients grâce à de nouvelles immunothérapies fondées sur plateforme technologique de formation immunitaire DPXtm et sur sa plate-forme de construction de cellules tumorales « neoantigène » HapTenix©, pour le traitement des cancers, des maladies infectieuses, de la désensibilisation à l'antigène et d'autres domaines de l'immunologie. Le portefeuille de produits en phase clinique de la société comprend le maveropepimut-S, qui est en phase II de développement clinique pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) récidivant et réfractaire et du cancer de l'ovaire résistant aux sels de platine, et BVX-0918, un vaccin immunothérapeutique personnalisé utilisant sa plateforme de construction de cellules tumorales « néoantigènes » HapTenix©, qui entrera bientôt en phase I en Espagne pour le traitement du cancer de l'ovaire réfractaire à un stade avancé.

La société capitalise également sur son savoir-faire en matière d'immunologie des tumeurs et sur la création d'une bibliothèque unique de lymphocytes T et d'autres ensembles de données après la vaccination avec ses vaccins immunothérapeutiques personnalisés pour utiliser des algorithmes prédictifs et d'autres technologies afin d'identifier de nouveaux antigènes tumoraux ciblés.

Les actions ordinaires de BioVaxys sont cotées à la CSE sous le symbole « BIOV » et se négocient à la Bourse de Francfort (FRA: 5LB) et aux États-Unis (OTCQB: BVAXF). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.biovaxys.com et suivez-nous sur X et LinkedIn.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signé « James Passin »

James Passin, PDG

+1 646 452 7054

Mises en garde concernant les informations à caractère prospectif

Ce communiqué de presse contient certaines « informations à caractère prospectif » et « déclarations à caractère prospectif » (collectivement, « les déclarations prospectives ») au sens de la Loi canadienne et américaine de 1995 portant sur la réforme des contentieux en matière de valeurs mobilières (United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans le présent document, notamment les déclarations relatives aux performances opérationnelles ou financières futures de la Société, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fréquemment, mais pas toujours, identifiées par des mots tels que « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « potentiel », « possible » et d'autres expressions similaires, ou des déclarations selon lesquelles des événements, des conditions ou des résultats « se produiront », « pourront », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives reflètent les croyances, les opinions et les projections à la date à laquelle elles sont faites et sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations, principalement l'hypothèse que BioVaxys réussira à développer et à tester des vaccins, qui, bien que considérées comme raisonnables par la société, sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et des contingences commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales importantes, y compris, principalement, mais sans s'y limiter, le risque que les vaccins de BioVaxys ne se révèlent pas efficaces et/ou ne reçoivent pas les autorisations réglementaires requises. En ce qui concerne l'activité de BioVaxys, il existe un certain nombre de risques qui pourraient affecter le développement de ses produits biotechnologiques, y compris, sans s'y limiter, le besoin de capitaux supplémentaires pour financer les essais cliniques, son manque d'historique d'exploitation, l'incertitude quant à la possibilité pour ses produits de mener à bien le processus long, complexe et coûteux d'essais cliniques et d'approbation réglementaire pour l'approbation des nouveaux médicaments nécessaires à l'autorisation de mise sur le marché, l'incertitude quant à la possibilité de développer son immunothérapie vaccinale à base de cellules autologues afin de produire des produits sûrs et efficaces et, si tel est le cas, si ses vaccins seront acceptés commercialement et rentables, les dépenses, les retards, les incertitudes et les complications généralement rencontrés par les entreprises biopharmaceutiques en phase de développement, les obligations financières et de développement dans le cadre d'accords de licence afin de protéger ses droits sur ses produits et ses technologies, l'obtention et la protection de nouveaux droits de propriété intellectuelle et l'absence d'infraction à l'égard de tiers, ainsi que sa dépendance vis-à-vis de la fabrication par des tiers.

La Société décline toute responsabilité quant à la mise à jour des déclarations prospectives de convictions, d'opinions, de projections ou d'autres facteurs, si elles venaient à changer, sauf si la loi l'exige.

Les investisseurs sont encouragés à lire les documents d'information continue et les états financiers consolidés annuels vérifiés de BioVaxys, qui sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1436186/4541060/BIOVAXYS_Corporate_Logo.jpg

14 février 2024 à 08:32

Communiqué envoyé leet diffusé par :