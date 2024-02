Valiantys renforce sa présence internationale avec l'acquisition de GLiNTECH et mise sur la croissance en Asie-Pacifique





PARIS, 13 février 2024 /CNW/ -- Valiantys a annoncé aujourd'hui l'acquisition de GLiNTECH, un partenaire Platinium d'Atlassian en Australie. L'offre de GLiNTECH vient compléter celle de Valiantys, notamment en matière de migration cloud, de revente de licences, de formation, de support, de managed services, mais aussi de conseil en méthodologies Agile et ITSM.

L'acquisition de GLiNTECH offre à Valiantys des opportunités majeures de développement et contribue à son expansion dans la région Asie-Pacifique. La conjugaison des deux entités permettra à Valiantys de fournir à ses clients son expertise en matière de solutions Atlassian dans des nouvelles zones géographiques, notamment en Nouvelle-Zélande, à Singapour et dans le reste de l'Asie. Avec l'intégration de GLiNTECH, Valiantys renforce et confirme sa position de leader mondial des solutions et services professionnels Atlassian.

GLiNTECH fournit ses services à des centaines de clients locaux et dispose d'une solide réputation grâce à l'excellence de ses résultats opérationnels. Avec cette intégration, Valiantys renforce sa capacité à opérer en continu et à assurer un service client international, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Ensemble, nous pouvons désormais offrir à nos clients internationaux :

Une plus grande capacité d'intervention - En combinant nos forces, nous pouvons intervenir dans de plus nombreuses régions et de langues. Cela favorise l'accès pour nos clients à une plus grande expertise métier et technique. Une expertise collective et innovante - L'entité combinée fonctionnera comme un centre de partage des compétences et des solutions, garantissant aux clients les bénéfices d'une expertise Atlassian, de solutions innovantes et à la pointe de la technologie. Un déploiement offshore rentable avec des offres premium - L'acquisition permet à Valiantys d'intégrer de manière transparente des solutions multi-régions économiques (offshore) dans des offres premium, fournissant un support 24/7 sans compromettre la qualité du service.

« Valiantys et GLiNTECH ouvrent un chapitre passionnant dans l'écosystème des partenaires Atlassian. En combinant leurs forces, ils seront en mesure d'offrir une valeur inégalée à leurs clients, à l'échelle internationale », déclare Kevin Egan, Chief Sales Officer d'Atlassian. « Nous sommes impatients de constater leur succès à venir dans la promotion de l'innovation et l'amélioration de la collaboration entre les organisations du monde entier. »

« Nous sommes ravis de ce rapprochement avec GLiNTECH et d'étendre notre présence sur de nouveaux marchés comme l'Asie-Pacifique, l'Asie du Sud-Est et au-delà. L'objectif de cette expansion stratégique est de reproduire notre succès actuel en introduisant des compétences, des processus et des capacités établies dans ces nouvelles régions afin d'offrir des expériences clients attrayantes à l'échelle mondiale », ajoute Emmanuel Benoit, Global Chief Executive Officer chez Valiantys.

« Valiantys et GLiNTECH sont deux partenaires Platinum Atlassian extrêmement performants sur leurs marchés respectifs. Ce rapprochement permettra d'offrir, à notre base de clients commune, des services encore plus performants. Ensemble, nous sommes clairement le leader mondial incontesté », conclu Dimitri Spyridopoulos, Chief Executive Officer de GLiNTECH.

Cette acquisition sera rendue possible par l'investissement et le soutien opérationnel de :

Keensight Capital, l'un des principaux fonds de capital-investissement dédié aux investissements paneuropéens de Growth Buyout [ 1 ] , et actionnaire majoritaire de Valiantys.

, et actionnaire majoritaire de Valiantys. Tercera, une société de capital-investissement spécialisée dans les services professionnels cloud.

A propose de Valiantys

Valiantys est la première société de conseil et de services Atlassian au monde. Nous accélérons la transformation des entreprises en digitalisant les processus et en modernisant le travail d'équipe grâce aux méthodes Agiles et Lean. Nous possédons une expertise technique inégalée d'Atlassian et nous accompagnons nos clients à chaque étape de leurs projets sur ces plateformes. Partenaire spécialisé reconnu, Valiantys aide les entreprises à accélérer le processus de création de valeur grâce à des méthodes d'Agilité à l'échelle, au Cloud et à des implémentations ITSM. Nous proposons un accompagnement global alliant parfaite maîtrise des outils Atlassian avec une compréhension de haut niveau des pratiques métier stratégiques comme SAFe® et ITIL. Ces 15 dernières années, Valiantys a aidé plus de 5,000 clients à réaliser leurs ambitions en accélérant la collaboration dans leurs équipes. Pour en savoir plus sur Valiantys, rendez-vous sur https://www.valiantys.com/fr

A propos de GLiNTECH

GLiNTECH est un partenaire Platinium d'Atlassian. Situé en Australie, GLiNTECH est la référence pour plus de 300 clients dans le domaine des services dédiés à la suite logiciel Atlassian. La société cumule plus de 20 ans d'expérience au service d'entreprises dans la région Asie-Pacifique, et a été nommée Partenaire de l'Année par Atlassian à quatre reprises, notamment récemment pour les Services Professionnels. GLiNTECH est reconnue comme un partenaire spécialisé d'Atlassian Cloud et ITSM, et offre une expertise approfondie en matière de licences, de formation, de support, de managed services, de conseil et de méthodologies Agile. Elle a un bilan éprouvé dans la fourniture de solutions fiables tout en stimulant le succès au sein de l'écosystème Atlassian.

Plus d'informations sur GLiNTECH sont disponibles ici : https://www.glintech.com/

1. Growth Buyout : investissement dans des entreprises privées rentables et en forte croissance, en position minoritaire ou majoritaire, avec ou sans effet de levier, selon une approche flexible adaptée aux besoins des entrepreneurs individuels, afin de financer des projets de croissance organique, des stratégies d'acquisition ou d'apporter de la liquidité aux actionnaires historiques.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2338109/Valiantys_GLiNTECH.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1980997/Valiantys_Logo.jpg

SOURCE Valiantys

13 février 2024 à 16:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :