Le coup d'envoi des tables régionales de réflexion sur l'avenir de la forêt est donné





RIMOUSKI, QC, le 13 févr. 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, a pris part aujourd'hui à la première rencontre régionale tenue dans le cadre de la vaste démarche de consultation sur l'avenir de la forêt.

La table du Bas-Saint-Laurent marquait le début d'une série de 12 rencontres qui se dérouleront prochainement dans les différentes régions du Québec. Ces rencontres permettront d'échanger avec les intervenantes et intervenants locaux sur les enjeux liés à notre forêt. Ici comme dans plusieurs autres régions, la forêt demeure l'un des principaux moteurs économiques et un lieu de loisir prisé. La pérennité de la forêt, l'harmonisation optimale entre ses différents usages et la vitalité du secteur forestier régional dépendent de notre capacité à prévoir l'avenir et à nous adapter en conséquence. Cette réflexion s'avère nécessaire pour assurer le maintien du dynamisme économique des régions du Québec.

Cet exercice de réflexion regroupant une trentaine de représentants et représentantes des partenaires locaux du Bas-Saint-Laurent constituait donc une occasion unique d'aborder, sous un angle régional, divers aspects touchant la forêt. Les échanges ont été constructifs et respectueux et ont permis d'exposer certaines pistes de solution possibles.

Rappelons qu'en parallèle de ces tables régionales, la population et les organismes peuvent tous s'exprimer, jusqu'au 12 avril prochain, sur la plateforme Web de Consultation Québec. Quant aux prochaines rencontres de réflexion prévues, elles se tiendront selon le calendrier suivant :

Rencontre avec les communautés autochtones : 15 février 2024

Côte-Nord : 20 février

Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine : 22 février

Saguenay?Lac-Saint-Jean : 27 février

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches : 29 février

Mauricie : 12 mars

Centre-du-Québec et Estrie : 13 mars

Outaouais : 19 mars

Laval , Laurentides et Lanaudière : 21 mars

, Laurentides et Lanaudière : 21 mars Abitibi-Témiscamingue : 26 mars

Nord-du-Québec : 28 mars

Montréal et Montérégie : 3 avril

Rencontre nationale de réflexion : 11 avril 2024

Globalement, les Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt permettront d'élaborer une vision commune et de déterminer des solutions d'avenir pour optimiser la gestion forestière et l'aménagement forestier, notamment pour nous aider à nous adapter aux changements climatiques et pour assurer la pérennité de notre forêt. Selon les constats qui émergeront de cette démarche, des changements dans la gestion des forêts québécoises pourraient être envisagés.

Citations :

« Les Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt donnent la possibilité aux différents usagers de la forêt - industrie forestière, villégiateurs, acériculteurs, pourvoiries, travailleurs, entreprises récréotouristiques, et j'en passe! - de s'exprimer, mais surtout de proposer des solutions pour que la forêt québécoise demeure plus résiliente. L'objectif est d'arriver avec une vision commune qui permettra d'assurer l'équilibre nécessaire entre protection du territoire et développement économique de nos régions. On a besoin de notre forêt, notamment pour la décarbonation de notre économie, alors il faut en prendre soin. J'ai confiance que la démarche portera fruit! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« La réflexion qui est entamée aujourd'hui est une démonstration tangible que la forêt québécoise est une priorité pour notre gouvernement. Nous allons parcourir les différentes régions du Québec pour avoir un portrait réaliste de la situation, mieux comprendre les enjeux de chaque milieu et écouter les pistes de solution des différents utilisateurs et observateurs de la forêt. C'est une démarche de consultation qui s'annonce riche, je suis fier d'y prendre part! »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et adjoint gouvernemental à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts

