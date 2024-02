La Banque CIBC lance d'autres certificats canadiens d'actions étrangères (« CCAÉ »)





L'élargissement de la gamme de CCAÉ offre aux Canadiens davantage d'occasions d'investir dans des sociétés mondiales

TORONTO, le 13 févr. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui que sept nouveaux certificats canadiens d'actions étrangères (« CCAÉ ») seront inscrits sur Cboe Canada et pourront être négociés le 15 février. Les CCAÉ ont été présentés aux investisseurs il y a plus de deux ans, et la Banque CIBC comptera sur un total de 54 CCAÉ sur le marché dès le 15 février.

Grâce aux CCAÉ, il est facile d'investir dans bon nombre des plus grandes sociétés du monde en dollars canadiens. Offerts à une fraction du prix par action de l'action de référence sous-jacente et dotés d'une couverture nominale de risque de change intégrée, les CCAÉ offrent aux investisseurs un accès abordable aux actions américaines cotées en bourse tout en atténuant le risque de change associé aux investissements mondiaux.

« Depuis leur lancement, les investisseurs ont démontré qu'ils cherchent à diversifier leurs portefeuilles et à obtenir une exposition aux sociétés mondiales », a déclaré Christian Exshaw, directeur général et chef, Marchés CIBC, réseau mondial et Services financiers directs. « Nous nous réjouissons à l'idée d'élargir notre offre de CCAÉ et de mettre au point des solutions novatrices qui répondent aux besoins des investisseurs. »

Les sept nouveaux CCAÉ sont indiqués ci-dessous, avec leurs symboles boursiers de Cboe Canada :

Certificats canadiens d'actions étrangères de BlackRock (couverts en $ CA) - BLK

Certificats canadiens d'actions étrangères de Constellation Brands (couverts en $ CA) - STZ

Certificats canadiens d'actions étrangères de Deere (couverts en $ CA) - DEER

Certificats canadiens d'actions étrangères de lululemon (couverts en $ CA) - LULU

Certificats canadiens d'actions étrangères de Palo Alto Networks (couverts en $ CA) - PANW

Certificats canadiens d'actions étrangères de ServiceNow (couverts en $ CA) - NOWS

Certificats canadiens d'actions étrangères de Thermo Fisher (couverts en $ CA) - TMO

Ces sept certificats canadiens d'actions étrangères s'ajouteront à la gamme actuelle de CCAÉ, qui peuvent être négociés à la bourse Cboe Canada.

Le supplément de prospectus de cette plus récente série de CCAÉ a été déposé auprès de SEDAR+ au https://www.sedarplus.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les CCAÉ, veuillez consulter le site https://cdr.cibc.com.

