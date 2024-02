Main tendue des pompiers de Prévost





PRÉVOST, QC, le 13 févr. 2024 /CNW/ - L'entente intervenue le 29 décembre 2023 entre la Ville de Prévost et les représentants des pompiers membres de la section locale 7161 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), secteur Incendie SPQ-SCFP, ne tient plus, la direction du Service de prévention des incendies ayant décidé unilatéralement de remettre en vigueur une politique qu'elle avait mise en application le 25 décembre dernier. Cette décision avait alors été interprétée par le syndicat comme étant un lock-out déguisé et un non-respect de la loi sur le maintien des services essentiels.

L'entente était intervenue dans le cadre d'une séance de conciliation tenue à la suite d'une plainte pour non-respect des services essentiels déposée par les représentants syndicaux auprès du Tribunal administratif du travail (TAT). Les parties s'étaient finalement entendues pour que les pompiers répondent aux appels et puissent de nouveau servir la population.

Rappelons qu'entre le 25 et le 29 décembre 2023, plutôt que de compter sur le personnel déjà en place et disponible du Service de sécurité incendie de Prévost, ce sont les pompiers et pompières de la municipalité voisine,

Saint-Hippolyte, qui auraient été appelés à intervenir en cas d'urgence. Il est pourtant évident que dans de telles situations, où chaque minute est cruciale, les délais d'intervention doivent être optimaux pour éviter des conséquences graves.

Cette volte-face désole la partie syndicale qui souhaite maintenant une trêve afin de limiter les coûts liés aux démarches juridiques et de créer des conditions propices à régler une fois pour toutes la négociation du renouvellement de la convention collective échue depuis deux ans. La proposition, soumise aux personnes négociatrices patronales, a été refusée. Les représentants syndicaux ont présenté la même offre aux élu(e)s ce soir dans le cadre de l'assemblée publique du conseil municipal.

«?Nous voulons aujourd'hui remettre les compteurs à zéro et redémarrer la négociation sur des bases solides et dans un climat sain. Nous désirons ainsi conclure une entente équitable pour les pompiers mais, surtout, pour la population de Prévost, laquelle a droit à un service qui assurera sa sécurité?», a déclaré Guillaume Aspireault-Massé, président de la section locale 7161 du SCFP.

Comptant près de 135?000 membres au Québec, le SCFP représente 1?877 membres dans le secteur incendie, principalement des pompiers et pompières. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

13 février 2024 à 10:41

