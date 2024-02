Tout le Québec se donne rendez-vous au Forum national de l'action climatique pour passer en mode accélération





MONTRÉAL, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Le deuxième Forum national de l'action climatique aura lieu au marché Bonsecours, à Montréal, les 16 et 17 avril prochains. Consacré à l'accélération de l'action climatique dans l'ensemble des régions du Québec, cet événement rassemblera des centaines de personnes issues du monde municipal et de tous les milieux socio-économiques.

Un événement qui rassemble les leaders de l'action climatique

Plus de 500 leaders de l'action climatique sont attendu.e.s au Forum pour assister et contribuer à des débats passionnants ancrés dans les enjeux d'actualité, à des panels pour démystifier des sujets complexes et à des ateliers interactifs pour co-construire des solutions efficaces.

L'objectif est d'accélérer la mise en oeuvre de plans pour réduire les émissions de GES et augmenter la résilience des communautés face aux aléas climatiques. L'événement sera, en outre, une excellente plateforme pour le réseautage et les échanges fructueux. Des délégations des dix-sept conseils régionaux de l'environnement (CRE) prendront part à cet ambitieux programme.

« C'est un rendez-vous incontournable pour toutes les personnes qui doivent agir, que ce soit à titre d'élu.e.s, de gestionnaires, de dirigeant.e.s ou de professionnel.les, précise Martin Vaillancourt, directeur général du RNCREQ. Entièrement en présentiel, le Forum a pour vocation de les outiller et les aider à agir concrètement dans leur milieu, et de stimuler la collaboration et le partage d'idées.»

Un Forum ancré dans l'actualité et axé sur la réussite

Le forum fera écho aux objectifs du programme Accélérer la transition climatique locale ( ATCL ), annoncé par Québec la semaine dernière, en aidant le monde municipal à les concrétiser. Ce programme vise à « fournir un soutien aux organismes municipaux » pour « élaborer des plans climat et à mettre en oeuvre les actions qui en découleront, en réponse aux défis croissants posés par les changements climatiques ».

Les sujets abordés s'inscriront dans cinq thèmes transversaux : la transition énergétique, l'aménagement du territoire, la mobilité durable, la biodiversité et l'adaptation aux changements climatiques. Les participant.e.s auront l'occasion de dialoguer sur leurs réalisations, de s'inspirer des réussites de leurs homologues et de découvrir des outils financiers et réglementaires pour réduire les GES et s'adapter aux réalités climatiques actuelles.

Nos partenaires

Le deuxième Forum national de l'action climatique est organisé grâce au soutien financier de précieux partenaires : Hydro-Québec, le Fonds de solidarité FTQ, la Fondation Trottier, le Fonds Climat du Grand Montréal et la Caisse d'économie solidaire Desjardins.

Ce projet est réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada à travers le Fonds pour dommages à l'environnement.

À propos du RNCREQ

Le Forum national de l'action climatique est organisé par le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Le RNCREQ est un réseau d'acteurs engagés dans la protection de l'environnement, l'action climatique et la promotion du développement durable sur l'ensemble du territoire québécois. Les dix-sept conseils régionaux de l'environnement (CRE) mobilisent les parties prenantes régionales pour faire avancer la réflexion, développer les connaissances, favoriser le maillage et la concertation autour d'enjeux environnementaux et climatiques, dans le but d'encourager et faciliter le passage à l'action. En savoir plus.

