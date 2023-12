Le gouvernement du Québec et ses partenaires amènent l'esprit des fêtes dans la communauté atikamekw d'Opitciwan





OPITCIWAN, QC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Afin d'offrir aux membres de la communauté atikamekw d'Opitciwan un peu de réconfort et des occasions de se réjouir durant la période des fêtes, le gouvernement du Québec, Airmedic, la fondation Bon Départ et des donateurs privés se sont regroupés pour offrir des équipements de hockey à des filles atikamekw. Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, en a fait l'annonce mardi durant une visite de la communauté. Rappelons que la communauté a été marquée par la souffrance et la tristesse durant l'année 2023 en raison du décès inattendu de près de 30 personnes.

Le hockey est un sport très prisé dans les communautés autochtones et Opitciwan n'y fait pas exception. Grâce à la générosité de la communauté, de partenaires privés et du gouvernement du Québec, ce sont plusieurs jeunes qui pourront pratiquer ce sport cet hiver.

Pour assurer une livraison rapide des équipements, la compagnie Airmedic a décidé d'assurer leur transport .

Citations :

« Quel moment touchant, émouvant et rassurant nous avons vécu ensemble mardi! Voir les filles recevoir les équipements, observer les sourires des membres de la communauté et sentir l'émotion des élus m'ont touché droit au coeur. Ce don est la preuve qu'il est possible de travailler différemment lorsque tout le monde avance dans la même direction, main dans la main. Savoir que des filles pourront pratiquer un sport qui était plutôt réservé aux garçons dans la communauté me rend très fier. Si elles peuvent enfin enfiler leurs patins dès aujourd'hui, c'est grâce à des partenaires incroyables qui ont embarqué à 100 % dans ce projet. Merci à tous les donateurs et à tous ceux qui ont rendu cet événement possible. Ensemble, on peut réaliser de bien grandes choses?!?»

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

«?À la suite d'un appel, le ministre Ian Lafrenière a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que les jeunes de notre communauté puissent sourire à nouveau. Cet événement est la démonstration qu'ensemble, nous avançons vers la réconciliation. Merci à tous les partenaires d'avoir donné aux jeunes de ma communauté qui a été éprouvée tout au long de l'année.?»

Jean-Claude Mequish, chef de la communauté d'Opitciwan

« Nous sommes de tout coeur avec la communauté d'Opitciwan. Le temps des fêtes est un moment unique où nous nous rassemblons tous autour de l'espoir, de la réparation et de l'inclusion. Participer à ce projet, avec le ministre et les partenaires privés, permettra à ces filles et ces femmes de développer leur talent sur la glace. Nous serons toujours là pour travailler ensemble pour la communauté d'Opitciwan. »

Sophie Larochelle, cheffe de la direction, Airmedic

« Au nom de l'équipe de Bon Départ, nous sommes honorés de contribuer à cette initiative aux côtés de l'équipe de l'Entrepôt du Hockey. Chez Bon Départ, nous croyons au pouvoir transformateur du sport et nous sommes déterminés à aider les femmes et les filles de partout au Canada à avoir accès au jeu qu'elles aiment. Nous souhaitons aux joueuses des Premières Nations d'Opitciwan une merveilleuse première saison, remplie de nouvelles expériences amusantes. »

Karen Madden, directrice de la Fondation Bon Départ

