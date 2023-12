L'ancien président du Kazakhstan, M. Nazarbayev, évoque devant le Club Astana l'urgence d'une détente nucléaire





ASTANA, Kazakhstan, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Les 11 et 12 décembre, la capitale du Kazakhstan a accueilli la VIIe réunion de le Club Astana, qui a rassemblé des experts internationaux de premier plan pour discuter des questions mondiales urgentes.

Lors de son discours traditionnel, le président du Club, l'ancien président kazakh Nursultan Nazarbayev, a déclaré qu'il était nécessaire de prendre des mesures urgentes pour parvenir à une détente nucléaire internationale.

« En janvier 2023, l'horloge de la fin du monde a été avancée de 10 secondes, à 90 secondes avant minuit. Cela signifie que nous n'avons jamais été aussi proches d'une catastrophe nucléaire », a-t-il déclaré.

M. Nazarbayev a souligné l'importance particulière de la Global Alliance of Leaders for Nuclear Security and Nuclear-Weapons-Free World (GAL) (Alliance mondiale des dirigeants pour la sécurité nucléaire et un monde sans armes nucléaires), créée à son initiative en 2019, qui rassemble 89 membres de 45 pays, dont d'anciens chefs d'État, des lauréats du prix Nobel et d'éminents diplomates.

« Les défis de la non-prolifération et du désarmement requièrent l'activation de tous les membres du mouvement antinucléaire », a déclaré l'ancien dirigeant kazakh.

M. Nazarbayev a cité l'expérience du Kazakhstan sous sa direction comme exemple positif de désarmement nucléaire mondial.

« Nous sommes le premier État à avoir mis fin aux essais nucléaires sur le site de Semipalatinsk, le plus grand site d'essais au monde, et nous avons volontairement abandonné et détruit le quatrième plus grand arsenal nucléaire au monde », a rappelé M. Nazarbayev.

Il a également noté qu'en 2017, le Kazakhstan a créé une banque d'uranium faiblement enrichi (UFE) sous l'égide de l'AIEA, avec un stock de 90 tonnes d'uranium faiblement enrichi pour les États qui souhaitent développer des programmes nucléaires pacifiques.

Tout récemment, le 6 décembre, la deuxième réunion du groupe de planification stratégique GAL s'est tenue à Vienne (Autriche).

Au cours de la réunion, il a été souligné que l'utilisation d'armes nucléaires devient l'un des scénarios réalistes dans un avenir proche. Dans le contexte du conflit en Ukraine, les conséquences d'une catastrophe d'origine humaine à la centrale de Zaporizhzhya pourraient être dix fois plus catastrophiques que celles de Tchernobyl.

C'est pourquoi, aujourd'hui, assurer la sécurité des installations nucléaires dans les zones de conflit nécessite des efforts conjoints urgents de la part de l'ensemble de la communauté internationale.

