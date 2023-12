ArisGlobal présente LifeSphere® NavaXtm, le moteur de calcul cognitif de nouvelle génération





NavaX révolutionnera les processus de recherche et développement de bout en bout avec les dernières technologies de pointe

BOSTON, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, un leader du marché de la technologie des sciences de la vie et créateur de LifeSphere®, a lancé aujourd'hui LifeSphere NavaX, un moteur de calcul cognitif de pointe pour accélérer la numérisation des TI en R-D en tirant parti des technologies de pointe, notamment les grands modèles de langage (LLM) et l'IA générative (Gen AI).

LifeSphere est la plateforme de conformité R&D leader du secteur. En 2018, l'entreprise a lancé LifeSphere MultiVigilance (LSMV), une plateforme pour la réception des rapports de sécurité individuels (ICSR). LSMV a été propulsé par LifeSphere Nava (v1) ? lors de son introduction, LifeSphere Nava a offert les dernières technologies d'automatisation de processus robotiques et d'informatique cognitive, y compris le traitement du langage naturel (NLP) et l'apprentissage automatique (ML), pour transformer les activités de pharmacovigilance (PV).

Aujourd'hui, LifeSphere NavaX inclut des technologies de nouvelle génération qui apporteront des gains d'efficacité complets dans les processus PV et réglementaires de bout en bout. Les organisations qui tirent parti de LifeSphere NavaX bénéficieront des derniers développements d'ArisGlobal, notamment :

Détection proactive des signaux (avec l'utilisation de données réelles),

IA générative (Gen AI), et

Caractéristiques et fonctionnalités des grands modèles de langage (LLM)

La moitié (49 %) de toutes les organisations du secteur des sciences de la vie ont mentionné leur désir de déployer l'IA générative au cours des 12 prochains mois, dans le cadre d'un sondage mené pour le Gartner 2024 CIO Agenda. Il apparaît que 15 % des organisations s'orientent vers un déploiement dans les 12 à 24 mois tandis que seules 8 % d'entre elles ont déjà déployé la technologie. L'appétit croissant pour l'automatisation intelligente des processus reflète la pression croissante sur les entreprises des sciences de la vie et leurs opérations photovoltaïques et réglementaires. Les sociétés sont en effet fortement poussées à être plus agiles et efficaces, et à respecter les normes les plus élevées de sécurité des patients tout en améliorant la qualité et la conformité.

Aman Wasan, PDG d'ArisGlobal, a déclaré : « Notre vision est de transformer l'écosystème informatique de R-D avec une technologie de pointe. NavaX aidera les autorités pharmaceutiques, biotechnologiques et sanitaires mondiales à atteindre une plus grande valeur en tirant parti de la technologie de pointe. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des sciences de la vie, l'équipe d'ArisGlobal travaillera en étroite collaboration avec chaque client pour obtenir des avantages exceptionnels avec NavaX. »

Ann-Marie Orange, directrice du service informatique et responsable mondiale de la R-D chez ArisGlobal a déclaré : « Les entreprises font face à des défis colossaux, notamment l'augmentation du volume de cas, l'équilibre entre la nécessité d'améliorer la sécurité et l'efficacité des médicaments tout en limitant les coûts croissants de R-D, la réponse à la complexité réglementaire et la pression croissante pour exploiter les mégadonnées et l'analyse. En plus de ces défis, il reste des systèmes, des flux de travail et des processus informatiques existants inefficaces, ainsi que des contraintes budgétaires et de ressources. » Mme Orange ajoute : « Notre plateforme LifeSphere codifie des décennies d'expertise en matière de R-D et de conformité, ce qui la rend disponible à nos clients. LifeSphere NavaX s'appuie sur notre plateforme éprouvée, permettant à l'industrie des sciences de la vie d'accéder aux innovations numériques qui font avancer le monde. »

Faits saillants de la technologie NavaX

NavaX est évolutif et personnalisable; permet aux équipes PV et réglementaires de rester en contrôle et de définir leur propre rythme en fonction de leurs objectifs, de leurs buts et de leur calendrier.

NavaX suralimente les solutions LifeSphere, qui s'intègrent parfaitement aux systèmes tiers pour assurer une transition en douceur vers un avenir plus intelligent et automatisé.

NavaX est construit et amélioré avec des entrées continues de partenaires pharmaceutiques et réglementaires, avec les normes les plus élevées dans l'établissement de cadres de gouvernance robustes et de normes de conformité.

Aujourd'hui, plus de 500 entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques mondiales (90 % des 10 plus grandes marques pharmaceutiques) tirent parti de LifeSphere, la plateforme ouverte de R-D et de conformité d'ArisGlobal qui transforme la façon dont les entreprises de sciences de la vie développent des percées et commercialisent plus rapidement de nouveaux traitements pour les patients. Les clients actuels de la plateforme LifeSphere ont réalisé des gains d'efficacité et des économies de coûts exceptionnels. En alimentant l'innovation des processus numériques de nouvelle génération, NavaX boostera l'efficacité opérationnelle, accélérera encore plus le temps de collecte des informations et assurera une plus grande conformité.

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal est le créateur de LifeSphere, un leader du marché des solutions technologiques pour le traitement des patients à l'échelle mondiale, qui transforme la manière dont les entreprises de sciences de la vie les plus prospères développent des solutions innovantes et mettent de nouveaux produits sur le marché. Basée aux États-Unis, ArisGlobal a des bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine. Pour en savoir plus, suivez ArisGlobal sur LinkedIn et consultez le site ci-après :www.arisglobal.com.

