Embark étudiant corp. annonce les résultats d'un vote des souscripteurs pour transférer tous les Régimes Familiaux pour un seul étudiant et les Régimes PremFlex vers le Régime étudiant Embark et le Régime conservateur de choix Embark





TORONTO, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Suite au vote des souscripteurs, Embark étudiant corp. (« Embark »), société canadienne d'épargne-études et de planification, annonce aujourd'hui qu'elle a obtenu l'approbation des titulaires des régimes pour liquider le Régime Familial pour un seul étudiant et le Régime PremFlex, et transférer tous les actifs existants des REEE dans le Régime étudiant Embark et le Régime conservateur de choix Embark (collectivement, les « Régimes Embark »).

Passer de la liquidation au transfert d'actifs vers les Régimes Embark offrira aux souscripteurs de nombreuses améliorations à leur épargne-études. Cela comprend une stratégie d'investissement sur mesure, des outils numériques de pointe afin de suivre, prévoir et visualiser leur épargne, et des fonctionnalités de gestion de compte simplifiées pour aider à accroître et à utiliser leurs fonds le moment venu.

Afin de mettre en oeuvre les modifications proposées aux régimes, il a fallu obtenir la majorité des votes exprimés par les souscripteurs en faveur du transfert des actifs du Régime Familial pour un seul étudiant et du Régime PremFlex. Les votes ont eu lieu lors d'une assemblée extraordinaire tenue au bureau d'Embark et virtuellement le 12 décembre 2023, à 11 h 00 HNE pour les souscripteurs du Régime PremFlex et à 14 h 00 HNE pour les souscripteurs du Régime Familial pour un seul étudiant.

Au total, 85,09 % et 80,47 % des votes ont été exprimés en faveur des changements proposés par les souscripteurs du Régime PremFlex et du Régime Familial pour un seul étudiant, respectivement. Ceci étant, tous les souscripteurs du Régime PremFlex et du Régime Familial pour un seul étudiant verront leurs cotisations nettes, leurs subventions, leurs revenus de subvention et leurs revenus de cotisation transférés à une nouvelle convention du Régime étudiant Embark d'ici le 1er juillet 2024, ou toute autre date déterminée par la Fondation Embark pour étudiants à sa seule discrétion.

Au sujet d'Embark étudiant corp.

Embark étudiant corp. est l'entreprise canadienne d'épargne-études et de planification. Avec plus de 6 milliards de dollars d'actifs sous gestion, l'entreprise s'est engagée à soutenir les familles tout au long de leur parcours postsecondaire en leur donnant les ressources et les outils dont elles ont besoin pour mieux planifier et épargner pour tout ce qui touche à l'éducation. En tant que filiale en propriété exclusive de la Fondation Embark pour étudiants, société canadienne sans but lucratif, l'entreprise est inscrite à titre de courtier de régimes de bourses d'études partout au Canada. Embark étudiant corp. gère près de 600 000 REEE pour les Canadiens à l'échelle nationale et a aidé environ 53 600 étudiants à faire des études postsecondaires l'an dernier.

15 décembre 2023 à 13:00

