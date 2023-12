Astana Club : Noursoultan Nazarbaïev - Moscou et Washington doivent avoir des discussions directes pour sortir de l'impasse en Ukraine





ASTANA, Kazakhstan, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Hier, la VIIe réunion du Club Astana consacrée au thème « Une nouvelle formule pour la paix : le monde au bord de la transformation » s'est tenue à Astana, la capitale du Kazakhstan.

L'impasse stratégique en Ukraine a été le sujet central de toutes les discussions.

Le premier président du Kazakhstan Nursultan Nazarbayev a indiqué dans son discours lors la réunion du Club qu'il avait autrefois participé directement au processus de résolution du conflit en Ukraine.

« J'ai consacré beaucoup d'efforts à l'organisation de la réunion sur les accords de Minsk au plus fort de la crise ukrainienne en 2014. À l'époque, il s'agissait de la première possibilité d'organiser un dialogue en face-à-face entre les dirigeants de la Russie et de l'Ukraine.

Les accords de Minsk ont ouvert la voie aux négociations et aux compromis. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Nous connaissons aujourd'hui le résultat », a déclaré M. Nazarbayev.

Selon lui, la réalité sur le champ de bataille aujourd'hui est qu'une sortie de l'impasse ukrainienne n'est possible que par la négociation.

« À mon avis, ce grave conflit au centre de l'Europe ne pourrait être arrêté que par les grandes puissances, les États-Unis et la Russie, en invitant également d'autres dirigeants au dialogue s'il y a une volonté et un désir de leur côté. Et bien sûr, toujours en tenant compte des intérêts de l'Ukraine », a-t-il déclaré.

Les participants au Club ont partagé cette vision sur l'impasse actuelle de la guerre.

Par exemple, Charles Kupchan, Senior Fellow au Council on Foreign Relations, a déclaré : « Nous sommes face à un zugzwang sur le champ de bataille, la Russie n'a obtenu aucun succès en 2023, et l'Ukraine non plus. Nous constatons également qu'il sera beaucoup plus difficile pour les États-Unis de maintenir leur soutien à l'Ukraine. »

Concernant l'approche de la Chine dans ce conflit, le colonel Zhou Bo, un éminent expert militaire chinois de l'université Tsinghua, a souligné qu'il ne fallait pas reprocher à Pékin d'avoir adopté sa position actuelle.

« Le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale aurait été inévitable si la Chine avait soutenu la position de la Russie. Toutefois, la Chine est favorable à un règlement pacifique et a fait ses propres propositions », a-t-il déclaré.

Tous les participants, y compris l'ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodriguez Zapatero, ont souligné l'importance de disposer d'une plateforme neutre pour les négociations. Avec sa politique étrangère multivectorielle, le Kazakhstan pourrait devenir le lieu idéal pour la résolution de la crise ukrainienne.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2302114/ASTANA_CLUB_2023.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1960038/4458949/Astana_Club_Logo.jpg

15 décembre 2023 à 12:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :