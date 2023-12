Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne et JA Canada annonce les personnalités qui seront intronisées à titre de Compagnons de l'Ordre du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en 2024





Louis Audet, Jay S. Hennick, H. Stanley Marshall et V. Prem Watsa seront

intronisés au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne le 23 mai 2024.

TORONTO, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Chaque année, le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne rend hommage aux réalisations et aux contributions des chefs d'entreprise du Canada pour leur vision et leur leadership, leur impact économique national et mondial ainsi que leur engagement communautaire et philanthropique.

Aujourd'hui, le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne est heureux d'annoncer les personnalités qui seront intronisées à titre de Compagnons de l'Ordre du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en 2024 :

Louis Audet , C.M., O.Q. , Ing., MBA., président du conseil d'administration, Cogeco inc. et Cogeco Communications inc.

C.M., O.Q. Ing., MBA., président du conseil d'administration, Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. Jay S. Hennick , C.M., J.D., chef de la direction et président du conseil mondial, Colliers International, fondateur et président du conseil, FirstService Corporation

C.M., J.D., chef de la direction et président du conseil mondial, Colliers International, fondateur et président du conseil, FirstService Corporation H. Stanley Marshall , PgMP (ingénieur chimiste), LL. B., directeur général et chef de la direction à la retraite, Fortis Inc.

PgMP (ingénieur chimiste), LL. B., directeur général et chef de la direction à la retraite, Fortis Inc. V. Prem Watsa , C.M., MBA, président et chef de la direction, Fairfax Holdings Limited

Ces Canadiens exceptionnels seront officiellement intronisés lors de la cérémonie d'intronisation et des célébrations du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en 2024 au Palais des congrès du Toronto métropolitain, le 23 mai 2024.

« Nous félicitons messieurs Audet, Hennick, Marshall et Watsa, qui sont reconnus pour leur vision et leur leadership, leur impact économique national et mondial ainsi que leur engagement citoyen et leur philanthropique », a déclaré la chancelière du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne, Janice Fukakusa, C.M. « Chacun d'eux a laissé une marque indélébile sur le paysage canadien, ouvrant la voie à des occasions d'affaires mondiales, favorisant la diversité et la durabilité, et grâce à leur engagement auprès de différentes causes et de la collectivité. »

Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne a été créé en 1979 pour rendre hommage aux dirigeants d'entreprise exceptionnels et visionnaires qui ont contribué au développement économique et à la prospérité du Canada.

Chaque année, des personnalités sont nommées par leurs pairs et font l'objet d'une sélection par un comité indépendant représentant les principales institutions du secteur privé, du milieu universitaire et des médias du Canada, convoqué par Korn Ferry, le partenaire de sélection officiel du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne.

La cérémonie annuelle d'intronisation et les célébrations du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne représentent la principale activité de financement de Junior Achievement of Canada (JA Canada). Les profits appuient la mission de JA Canada qui consiste à mettre en oeuvre et à offrir des programmes de santé financière, de préparation au travail et d'entrepreneuriat qui donnent aux jeunes les compétences et l'état d'esprit nécessaires pour connaître du succès.

« Nous sommes reconnaissants envers les Compagnons du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne qui servent de modèles pour les jeunes entrepreneurs, innovateurs et leaders canadiens en herbe », a déclaré Scott Hillier, président et PDG de JA Canada. « Les intronisés de 2024 se joignent à un groupe extraordinaire de personnalités qui ont été consacrées dans les années précédentes. Leur héritage inspire la prochaine génération. »

JA Canada accueille des membres du milieu des affaires et des dirigeants de partout au pays lors de la cérémonie d'intronisation et les célébrations du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en mai. Il est maintenant possible de commanditer l'événement, de se procurer des billets et de faire un don en l'honneur des lauréats. Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de commandite et la participation à l'événement, consultez le www.cbhf.ca ou communiquez avec nous à l'adresse [email protected].

À propos du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne

Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne célèbre les réalisations exceptionnelles des plus éminents chefs d'entreprise du Canada. Depuis 1979, plus de 200 chefs d'entreprise ont été intronisés au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne. Rendant hommage aux leaders d'aujourd'hui et inspirant les leaders de demain, la cérémonie d'intronisation et les célébrations du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne représentent la principale activité nationale de financement à l'appui de JA Canada.

Pour en savoir plus, consultez le site www.cbhf.ca.

À propos de JA Canada

JA Canada inspire la prochaine génération à réaliser son potentiel et à avoir un impact positif dans la collectivité. Par l'entremise du réseau de bureaux locaux de JA Canada, et en collaboration avec des éducateurs et des bénévoles, l'organisme offre aux jeunes des expériences d'apprentissage pratiques, immersives et numériques. L'an dernier, JA Canada a mobilisé plus de 340 000 jeunes d'un océan à l'autre. L'organisme s'engage à favoriser l'accessibilité et l'inclusivité grâce à des programmes qui aident les jeunes à acquérir des compétences polyvalentes en préparation au travail, en santé financière et en entrepreneuriat.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.jacanada.org.

SOURCE JA Canada

15 décembre 2023 à 12:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :