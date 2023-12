Le gouvernement fédéral investit dans la recherche et la planification en matière de transport actif dans la municipalité régionale de Halifax





HALIFAX, NS, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Quatre projets de recherche et de planification en matière de transport actif vont de l'avant grâce à un investissement de 577 000 $ des gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse, et de Vélo Canada Bikes.

Annoncés par le député Andy Fillmore et David Trueman de Vélo Canada Bikes, ces projets permettront de veiller à ce que les futurs projets d'infrastructure de transport actif soient plus sûrs et moins chers, et qu'ils feront réellement partie de leur collectivité.

Vélo Canada Bikes, l'Université Saint Mary's, la municipalité régionale de Halifax et Cycling Nova Scotia recevront chacun 50 000 $ du gouvernement fédéral. Les projets soutiendront des études de faisabilité, des initiatives de recherche et de collecte de données, ainsi que la mobilisation des intervenants, ce qui appuiera les futurs projets de transport actif.

Vélo Canada Bikes créera un outil d'analyse coûts-avantages pour les investissements en transport actif qui pourra être utilisé par les décideurs et les intervenants communautaires à Halifax. S'il est mis à l'essai avec succès, cet outil pourrait être rendu public, ce qui permettrait d'évaluer les coûts et les avantages de ces projets dans tout le Canada.

Cycling Nova Scotia collaborera avec les municipalités et les collectivités des Premières Nations de la Nouvelle-Écosse afin d'élaborer des plans pour son projet de principaux réseaux de transport actif. Depuis 2018, Cycling Nova Scotia a travaillé avec neuf collectivités. Grâce à ce financement, Cycling Nova Scotia pourra mener à bien des projets de planification dans deux autres collectivités.

La municipalité régionale d'Halifax mènera des recherches pour évaluer l'impact sur la sécurité de passages pour piétons à haute visibilité aux intersections avec signalisation. On établira ensuite un processus interne pour déterminer les lieux d'installation appropriés en fonction des résultats de l'évaluation.

L'Université Saint Mary's élaborera un plan de transport actif. Le plan final précisera les lieux où l'Université aménagera de nouvelles voies vertes, des trottoirs et des installations améliorées pour cyclistes. Le plan précisera également comment il s'intégrera au plan de transport actif de Halifax.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de transport actif du Canada, qui vise à améliorer les sentiers, les pistes cyclables et les passerelles pour piétons dans tout le pays, ainsi qu'à en construire de nouveaux.

Citations

« Prendre le temps de faire des recherches et d'élaborer des plans pour le transport actif contribuera à la réussite des projets futurs. Grâce à ces quatre projets, on pourra veiller à ce que les futures initiatives de transport actif en Nouvelle-Écosse soient rentables, plus sûres et adaptées aux infrastructures en place. »

Andy Fillmore, député de Halifax, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le transport actif est un élément important du travail que nous effectuons pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et faire en sorte que les moyens de transport propres soient un choix facile pour les gens. Nous sommes heureux de contribuer au financement de projets qui nous aideront à atteindre nos objectifs en matière de changements climatiques. »

L'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables

« Les investissements importants dans les infrastructures pour le cyclisme et la marche permettent de bâtir des collectivités plus agréables et plus équitables. Le défi, c'est que les décideurs locaux n'ont pas toujours les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissement. C'est pourquoi Vélo Canada Bikes soutient la création d'un outil d'analyse coûts-avantages rapide pour le transport actif, qui sera mis à la disposition des collectivités de tout le Canada. »

Samuel Benoit, directeur général, Vélo Canada Bikes

« La communauté de l'Université Saint Mary's est prête à jouer son rôle et à favoriser des options de transport actif qui profiteront au campus et à l'ensemble de la municipalité régionale de Halifax. Nous sommes très heureux de recevoir ce financement et de participer à la Stratégie de transport actif du Canada. Grâce à ces partenariats, nous construirons des réseaux plus vastes et des environnements plus sécuritaires afin de favoriser des moyens de transport sains et durables. »

Robert Summerby-Murray, recteur de l'Université Saint Mary's

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 200 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif. Vélo Canada Bikes, l'Université Saint Mary's, la municipalité régionale de Halifax et Cycling Nova Scotia recevront chacun 50 000 $.

et Cycling Nova Scotia recevront chacun 50 000 $. Le projet Cycling Nova Scotia reçoit 305 000 dollars du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, et 72 000 dollars du ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse.

du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, et 72 du ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse. Vélo Canada Bikes alloue 5 000 $ à son projet.

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, tout en créant des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, tout en créant des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

