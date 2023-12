Renouvellements de mandat et nomination au conseil d'administration de l'Autorité





MONTRÉAL, le 15 déc. 2023 /CNW/ - En vertu de trois décrets adoptés récemment, le conseil des ministres du gouvernement du Québec a reconduit dans leurs fonctions le président du conseil d'administration (le « conseil ») de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), Robert Panet-Raymond, ainsi que Guy Langlois. Un nouveau membre, Jean Dagenais, a également été nommé et occupe ses fonctions depuis le 1er décembre dernier.

M. Panet-Raymond a été nommé en décembre 2017 membre du Conseil consultatif de régie administrative (CCRA) de l'Autorité, dont le statut a été changé pour devenir l'actuel conseil. Il en est devenu le président en janvier 2020. Son nouveau mandat à titre de président du conseil est d'une durée de cinq ans. M. Panet-Raymond est également professeur associé à Polytechnique Montréal. Il a été nommé Chevalier de la Légion d'honneur de France et Chevalier de l'Ordre national du Québec. Il a été pendant près de 13 ans premier vice-président, Groupe Entreprises, Est du Canada de la Banque canadienne impériale de commerce (CIBC) et précédemment président et chef de la direction des Rôtisseries St-Hubert ltée.

M. Langlois, dont le mandat est renouvelé pour une période de quatre ans, était membre du CCRA depuis octobre 2020. Il est devenu président du comité d'audit du conseil en avril 2022. M. Langlois a fait carrière au sein du cabinet KPMG pendant plus de 32 ans. Il a été, entre autres, associé directeur province de Québec, membre du comité de direction de KPMG Canada, associé leader canadien du groupe services-conseils Gestion des risques et membre du conseil d'administration de KPMG Canada.

M. Dagenais est pour sa part un expert-comptable possédant plus de 40 ans d'expérience en finance, et plus de 30 ans d'expérience dans la gestion d'équipes de professionnels en finance, fiscalité, analyse financière et capital réglementaire. Il a été membre de la haute direction de la Banque Nationale jusqu'en décembre 2022. Il en était le premier vice-président, Finances, depuis 2007. Son mandat à titre de membre du conseil est d'une durée de quatre ans.

La nomination de Jean Dagenais porte à 12 le nombre actuel de membres au sein du conseil de l'Autorité, qui peut en compter un maximum de 13. Le conseil est aujourd'hui composé de Robert Panet-Raymond, président, Yves Ouellet, président-directeur général de l'Autorité et membre non indépendant, Marie-Claude Beaulieu, Jacqueline Codsi, Anne-Marie Croteau, Mario Cusson, Jean Dagenais, Nicole Gadbois-Lavigne, Hajar Jerroumi, Guy Langlois, Marie-Agnès Thellier qui agit comme secrétaire, et Miville Tremblay.

Rappelons qu'en décembre 2021, le statut du CCRA de l'Autorité a été modifié pour en faire un conseil d'administration, suivant la sanction de la Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier. Ce changement a eu pour effet de rehausser la gouvernance de l'Autorité et permet aux membres du conseil d'exercer des pouvoirs accrus.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

15 décembre 2023

