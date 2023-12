La Banque Scotia se souvient de Peter Godsoe, ancien président du conseil et chef de la direction





TORONTO, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, de nombreux BanquiersScotia, actuels et anciens, ont appris avec tristesse le décès de Peter Godsoe, leader visionnaire et président du conseil et chef de la direction de la Banque Scotia de 1993 à 2003.

« Aujourd'hui, de nombreux BanquiersScotia se souviennent du grand dirigeant, de la personne et du père de famille qu'était Peter Godsoe, déclare Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Son impressionnante carrière à la Banque, qui l'a accueilli comme simple caissier, s'est étendue sur près de quatre décennies au cours desquelles il a gravi les échelons jusqu'au poste de président du conseil et chef de la direction. Ceux qui l'ont côtoyé se souviennent avec émotion du leader visionnaire et avant-gardiste qu'il a été. »

Lorsqu'il dirigeait la Banque, M. Godsoe a oeuvré à son expansion. Il a chapeauté l'acquisition de la Compagnie Trust National et de la Compagnie Montréal Trust, deux transactions importantes qui ont permis à la Banque Scotia d'étendre sa présence au pays. Il a également saisi des occasions pour la Banque à l'étranger, dans des marchés tels que le Mexique, où la Banque Scotia a pris une participation majoritaire dans Grupo Financiero Inverlat SA.

« En ce qui a trait à notre interconnexion unique en Amérique du Nord, Peter a été un visionnaire. Il a vu l'étendue des possibilités et du potentiel du Mexique et a mené à bien l'expansion de notre présence dans ce pays, poursuit M. Thomson. Il a aussi été un précurseur par son appui inconditionnel à la diversité et à l'inclusion, ainsi qu'à la présence des femmes dans des postes de direction. Il laisse à la Banque et à son entourage un legs exceptionnel et durable. »

En 1993, M. Godsoe a chargé un groupe de travail indépendant de déterminer les raisons pour lesquelles peu de femmes occupaient des postes de haute direction et de proposer des façons d'améliorer la situation, et il a également encadré la nomination de la toute première femme vice-présidente à la direction de la Banque. Pendant son mandat, la Banque a aussi modifié sa définition de « conjoint » aux fins du régime d'avantages sociaux de manière à inclure les conjoints de même sexe.

Pour sa réussite en affaires et sa grande générosité, M. Godsoe a été nommé Membre de l'Ordre du Canada en 2001.

Les bourses Peter Godsoe/Banque Scotia en ingénierie financière et en finance internationale de la Rotman School of Management ont été instaurées en 2003 lors de son départ à la retraite de la Banque. La Banque veillera à rendre hommage à son oeuvre au cours des prochains mois.

