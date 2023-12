Les gouvernements du Canada et du Québec annoncent plus de 2 M$ pour la construction de la nouvelle bibliothèque de Windsor





WINDSOR, QC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - La ministre du Revenu national, l'honorable Marie-Claude Bibeau, au nom du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, ainsi que le député de Richmond, Monsieur André Bachand, au nom du ministre de la Culture et de Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de l'Outaouais, Monsieur Mathieu Lacombe, annoncent une aide financière de 1 390 372 $ du gouvernement du Québec et de 612 820 $ du gouvernement du Canada pour la construction de la nouvelle bibliothèque municipale de la Ville de Windsor.

Le projet prévoit la relocalisation de la bibliothèque Patrick-Dignan dans un bâtiment neuf de plus de 900 m2 pour résoudre ainsi des problèmes de manque d'espace et d'accessibilité universelle. Avec cette nouvelle bibliothèque, la Ville de Windsor renforcera de manière significative ses infrastructures culturelles au bénéfice de l'ensemble de la communauté et offrira aux résidentes et aux résidents un lieu accessible pour se rassembler, apprendre et vivre des expériences culturelles.

Citations

« Investir dans nos infrastructures culturelles et récréatives stimule le dynamisme et la créativité de nos collectivités. Cette nouvelle bibliothèque municipale à Windsor offrira un espace moderne et sécuritaire en plus de favoriser le développement par l'échange de connaissances et d'expériences culturelles. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, au nom du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser

« Le gouvernement du Québec est fier de financer le projet de construction de la nouvelle bibliothèque municipale de Windsor à hauteur de près de 1,4 M$ par le biais du programme Aide au développement des infrastructures culturelles. Grâce à l'entente conclue avec le gouvernement fédéral, les citoyennes et citoyens de la ville de Windsor bénéficieront d'un accès à une bibliothèque publique attractive, dotée de l'espace adéquat lui permettant d'assumer pleinement son rôle en matière d'éducation, de diffusion et d'information. »

Monsieur Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Aujourd'hui est un grand jour pour l'ensemble de notre communauté. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion d'annoncer la construction d'une nouvelle bibliothèque dans notre région. Cette nouvelle infrastructure permettra à notre population d'avoir un meilleur accès à la lecture, ainsi qu'à une expérience culturelle d'une grande qualité. C'est par la culture que l'on bâtit des collectivités fortes et fières et cet investissement contribuera de façon importante à la qualité de vie des gens de Windsor et des environs. »

Monsieur André Bachand, député de Richmond

« Notre nouvelle bibliothèque ne sera pas simplement un bâtiment, ce sera un symbole de l'importance que nous accordons à l'éducation et à la culture dans notre communauté. En ces temps où le monde évolue à un rythme effréné, la valeur de la lecture et de l'apprentissage continu n'a jamais été aussi cruciale. Nous avons eu une vision, celle d'une bibliothèque moderne, accessible et positionnée dans un lieu central, mais ancrée dans la nature sur un terrain boisé près de la rivière. Un lieu calme et paisible pour allier culture et nature. C'est ce que nous proposons aujourd'hui avec ce projet. »

Madame Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit dans ce projet 612 810 $ provenant du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada et le gouvernement du Québec, 1 390 372 $. La contribution financière de la Ville de Windsor s'élève à 2 879 878 $ et celle de la compagnie Domtar, à 225 000 $.

investit dans ce projet 612 810 $ provenant du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le et le gouvernement du Québec, 1 390 372 $. La contribution financière de la Ville de Windsor s'élève à 2 879 878 $ et celle de la compagnie Domtar, à 225 000 $. Les projets visent à améliorer des infrastructures culturelles, à rénover des installations récréatives et à améliorer des infrastructures communautaires.

Le programme Aide au développement des infrastructures culturelles du gouvernement du Québec dispose d'une enveloppe de 100 M$.

Les organismes qu'il finance sont également subventionnés dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada et de l'Entente bilatérale intégrée, laquelle vise à mettre en oeuvre ce programme fédéral au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties.

et de l'Entente bilatérale intégrée, laquelle vise à mettre en oeuvre ce programme fédéral au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 209 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés au Québec dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, avec une contribution fédérale totale de plus de 278 M$ et une contribution du gouvernement du Québec totale de plus de 263 M$.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral finance plus de 180 G$ sur 12 ans pour des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral finance plus de 180 G$ sur 12 ans pour des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le Plan québécois des infrastructures 2021-2031 prévoit des investissements de 135 G$, dont 100 M$ pour soutenir le patrimoine immobilier ainsi que la construction et la rénovation d'infrastructures culturelles dans nos régions.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Québec

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-qc-fra.html

Programme Aide au développement des infrastructures culturelles

https://www.quebec.ca/culture/aide-financiere/immobilisations/aide-developpement-infrastructures-culturelles/programme-aide-developpement-infrastructures-culturelles

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

Suivez le Ministère dans les médias sociaux.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

15 décembre 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :