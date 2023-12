Urbanimmersive annonce la démission de Ghislain Lemire à titre de Président et Chef de la direction pavant la voie à un nouveau leadership





SAINT-HUBERT, Québec, 15 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », « la Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF), un fournisseur de solutions de jumeaux numériques 3D pour marketing immobilier, a annoncé aujourd'hui que Ghislain Lemire quittait ses fonctions de Président et Chef de la direction, avec effet immédiat. Il est remplacé à titre intérimaire par M. Simon Bédard, Chef de la direction financière, jusqu'à ce qu'un remplaçant soit identifié. Le Comité des Ressources humaines et Gouvernance sera en charge du processus de remplacement permanent du rôle de Président et Chef de la direction.



M. Lemire, membre fondateur de la Société, a dirigé Urbanimmersive pendant 15 ans, guidant l'entreprise à travers nombreuses innovations et jalons importants au cours de ces années. Ghislain Lemire continuera de siéger à titre de Président et membre du conseil d'administration, apportant son expérience et ses connaissances inestimables pour guider l'orientation stratégique de la Société. M. Lemire continuera également à assister l'entreprise dans ses projets stratégiques pendant la période de transition. Son implication assurera la continuité et la stabilité au niveau de la gouvernance, soulignant son engagement envers le succès et la vision à long terme d'Urbanimmersive.

« Au cours de mon mandat de Président et Chef de la direction, j'ai eu le privilège de diriger Urbanimmersive, d'y relever de nombreux défis forgeant la résilience et la croissance d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Cette aventure a amené l'entreprise plus loin que je ne l'avais imaginé en développant avec succès une plateforme technologique solide. Ma plus grande réussite et source de fierté est d'avoir bâti l'une des équipes les plus innovantes, talentueuses et passionnées de l'industrie. En me retirant, je le fais avec le coeur lourd, mais aussi avec une immense fierté de ce que nous avons accompli contre toute attente. Le moment est idéal pour un changement de garde avec le marché immobilier qui démontre des signes de reprise et dont Urbanimmersive devrait bénéficier. Un nouveau Président et Chef de la direction, apportant une nouvelle énergie, vision et force d'exécution, jouera un rôle déterminant afin d'amener la Société vers sa prochaine phase de croissance », a déclaré Ghislain Lemire.

Le Conseil profite de l'occasion pour apprécier l'engagement de son Président et Chef de la direction et lui exprime ses remerciements pour ses services, lui souhaitant plein succès dans ses projets futurs.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l'équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction par intérim et Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

[email protected]

