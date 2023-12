/R E P R I S E --Avis aux médias - La ministre Sudds fera une annonce au sujet de la garde d'enfants à l'Île-du-Prince-Édouard/

Reprise des négociations pour: Société : Rise Gold Corp. Symbole CSE : RISE Les titres : Oui Reprise (HE) : 09 h 30 12/15/2023 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une...

Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») annonce qu'elle a complété une quatrième et dernière tranche du placement privé sans courtier annoncé le 31 août 2023 (le « placement ») pour un montant additionnel de 250 000 $, représentant...

Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Drummondville et Innov Habitat Drummond invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur le lancement des travaux d'un nouveau projet...

Les représentantes et les représentants des médias sont invités à participer à une conférence de presse portant sur l'inauguration de 126 logements sociaux et abordables à Saint-Jérôme, ce lundi 18 décembre à 10 h 30. L'événement se tiendra en...