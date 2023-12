La solution de voyage de Multinet Up est alimentée par l'IA





Multinet Up a développé sa position innovante dans les solutions de voyage d'affaires avec le lancement de KurumsalSeyahatCozumu.com. Cette plateforme, entièrement conçue avec des technologies d'intelligence artificielle (IA), constitue désormais une ressource complète, mettant en avant la solution de voyages d'affaires MultiTravel tout en guidant les entreprises vers cette offre innovante.

KurumsalSeyahatCozumu.com permet aux entreprises de gérer leurs besoins d'hébergement de manière plus efficace pendant les voyages d'affaires, en mettant en évidence la commodité et les avantages de MultiTravel. Conçu pour améliorer l'expérience utilisateur, le site propose des processus automatisés et des intégrations d'interface de programmation d'application (API), garantissant une interface transparente et attrayante.

Fruit de plus de mille heures d'analyse et de l'examen de plus de 300 outils d'IA, le site a été soigneusement conçu par l'équipe marketing de Multinet Up. De la sélection du nom de domaine à la création de contenu, chaque aspect du site a été développé à l'aide de l'IA, offrant aux utilisateurs un accès facile à des fonctionnalités telles que la réservation d'hôtel, la gestion du budget et les rapports au sein de MultiTravel.

Des hébergements organisés sans intermédiaire

« MultiTravel permet aux entreprises d'organiser directement et sans effort l'hébergement pour leurs voyages d'affaires, sans avoir recours à des intermédiaires ou à des réunions. Il offre des avantages tels qu'un contrôle budgétaire efficace, l'accès aux meilleures options d'hébergement et la commodité d'une facturation consolidée », déclare Ali Emre Sever, PDG de Multinet Up, à propos de leurs initiatives numériques.

« Chez Multinet Up, notre offre numérique est proposée via un site Internet entièrement conçu grâce à l'intelligence artificielle de bout en bout, aboutissant à la création de KurumsalSeyahatCozumu.com. Ce site Web témoigne de nos progrès technologiques. Grâce à cela, nous souhaitons présenter MultiTravel à un public plus large, en mettant en avant nos solutions qui rationalisent la planification des voyages d'affaires », a-t-il ajouté.

Multinet Up, un leader important du secteur, compte plus de 1,5 millions d'utilisateurs de cartes, 60 000 commerçants et près de 40 000 clients. La société offre une gamme de services, des cartes-repas aux cartes-cadeaux d'entreprise, en améliorant les processus d'approvisionnement de ses partenaires d'affaires. Engagé à répondre aux besoins technologiques et clients, Multinet Up continue d'enrichir le monde des affaires avec des projets innovants comme KurumsalSeyahatCozumu.com.

* Ce communiqué de presse a été rédigé à l'aide de la technologie de l'IA.

15 décembre 2023 à 06:05

