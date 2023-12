L'Arabie saoudite a réalisé des progrès historiques dans l'indice de connectivité du transport maritime de ligne de la CNUCED pour le quatrième trimestre en obtenant 79,01 points





RIYAD, Arabie saoudite, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Cette évolution considérable, conforme aux objectifs de la stratégie nationale en matière de transport et de logistique, a permis à l'Arabie saoudite de renforcer sa compétitivité et sa position sur la scène internationale. L'Autorité portuaire saoudienne (Mawani) a obtenu sa plus grande amélioration dans l'indice de connectivité des transports maritimes réguliers de la CNUCED pour le quatrième trimestre 2023, avec un score remarquable de 79,01 points. Ce résultat vient s'ajouter aux récents records, dont un score de 77,66 au cours du troisième trimestre.

Plusieurs facteurs ont contribué à cette réussite. En 2023, 28 nouveaux services de fret ont été ajoutés en collaboration avec des compagnies maritimes de premier plan. Le Royaume a également fait des progrès importants dans la manutention des conteneurs, passant de la 24e à la 16e place dans le classement des 100 ports de la Lloyd's List. En outre, l'Arabie saoudite a gagné 17 places dans l'indice de performance logistique de la Banque mondiale, pour atteindre la 38e position sur 160 pays.

Le succès de Mawani est le fruit d'une amélioration continue de l'infrastructure et d'efforts de modernisation. L'optimisation des opérations, la mise en oeuvre d'initiatives visant à automatiser les opérations portuaires et le déploiement d'équipements de pointe s'inscrivent dans sa mission d'adoption de technologies intelligentes. En outre, l'engagement de Mawani à faciliter les procédures d'importation et d'exportation a permis de promouvoir les exportations nationales et de favoriser le commerce maritime mondial, réduisant ainsi le coût des opérations portuaires.

L'indice de connectivité des transports maritimes réguliers vise à améliorer la connectivité portuaire mondiale et à augmenter le nombre de lignes maritimes. Pour ce faire, il prend en compte différents sous-indicateurs tels que la fréquence des visites de navires réguliers par semaine, la capacité standardisée des navires et la disponibilité des itinéraires de service réguliers fournis par les compagnies maritimes pour le transport entrant et sortant. Ces indicateurs évaluent le niveau de connectivité entre les ports de différents pays et les réseaux de lignes maritimes qui leur sont associés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2301123/Saudi_Ports_Authority.jpg

15 décembre 2023 à 04:45

