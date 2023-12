St. Pölten UAS : à quoi devrait ressembler une université européenne ?





Une enquête sur l'alliance universitaire européenne E³UDRES²

ST. PÖLTEN, Autriche, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- En 2020, une alliance universitaire européenne a été lancée sous le titre « E³UDRES² : Engaged ? European ? Entrepreneurial University as Driver for European Smart and Sustainable Regions ». Elle est consacrée au rôle que les établissements d'enseignement supérieur peuvent jouer en matière d'innovation et de développement durable dans les régions rurales et vise à soutenir les villes de taille moyenne et leur environnement rural sur la voie qui leur permettra de devenir des « régions intelligentes et durables ».

Le réseau comprend actuellement neuf universités à travers l'Europe, et plus de 100 000 étudiants bénéficient de leurs diverses activités et des multiples possibilités de mobilité et d'échange interculturel d'expériences.

Enquête : dialogue avec les populations

E³UDRES² mène actuellement une enquête pour savoir si les gens ont déjà entendu parler de cette alliance, s'ils la connaissent bien et s'ils ont déjà participé à l'un de ses projets et activités. Le groupe cible comprend des étudiants, des personnes intéressées par la recherche et l'enseignement supérieur, ainsi que le grand public.

En outre, l'enquête vise à déterminer si les sujets sur lesquels 'E³UDRES² travaille sont pertinents pour les personnes interrogées et leur région et s'il existe des défis concrets dans les régions que cette alliance pourrait aider à relever.

« Grâce à cette enquête, nous renforçons des aspects importants de notre université des sciences appliquées et de notre alliance universitaire européenne : être des établissements d'enseignement supérieur ouverts, faire participer la population à la recherche et à l'innovation, et instaurer des échanges avec la population en tant qu'université et alliance universitaire », déclare Gabi Permoser, directrice de l'unité de service pour la recherche et le transfert de connaissances de l'Université des sciences appliquées de St-Pölten.

Projet Ent-r-e-novators

L'enquête est réalisée dans le cadre du projet « E³UDRES² Ent-r-e-novators ». L'alliance E³UDRES² s'est particulièrement engagée à développer le potentiel des chercheurs, des éducateurs et des apprenants et à les inciter à devenir des « Ent-r-e-novators » (c'est-à-dire des entrepreneurs, chercheurs, éducateurs et innovateurs) actifs.

« Les « Ent-r-e-novators » regroupent des entrepreneurs, des chercheurs, des éducateurs et des innovateurs. En d'autres termes, ce sont des personnes axées sur les solutions, curieuses et ouvertes d'esprit, conscientes de leurs responsabilités sociales et sociétales, et qui prennent en compte les intérêts du grand public. Ils jouent un rôle de premier plan dans le renouvellement des établissements d'enseignement et de recherche, ainsi que dans leur transformation en écosystèmes ouverts et intégratifs. L'inclusion et l'interdisciplinarité sont les principaux piliers du projet », explique Hannes Raffaseder, PDG de l'Université des sciences appliquées de St. Pölten et coordonnateur de l'alliance E³UDRES². Le projet Ent-r-e-novators est financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon Europe. Il est cofinancé dans le cadre du programme Erasmus+ de l'UE.

L'enquête

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ENTRN-WP2-Survey2

E³UDRES²

https://eudres.eu

Projet Ent-r-e-novators

https://research.fhstp.ac.at/projekte/e3udres2-ent-r-e-novators

https://www.entrenovators.eu

Contact pour les médias : Mark Hammer, +43/2742/313 228 269, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1735639/4454417/St_Polten_University_Logo.jpg

