Les modules de la série Vertex N de Trina Solar démontrent une performance supérieure lors d'une étude de la bancabilité de UL Solutions

CHANGZHOU, Chine, le 15 déc. 2023 /CNW/ - UL Solutions, un chef de file mondial des sciences de la sécurité, a publié un rapport d'étude sur la bancabilité du portefeuille complet des modules Vertex de type n de Trina Solar. Selon les conclusions du rapport, les modules de la série se sont révélés d'une fiabilité exceptionnelle et offrent un coût actualisé de l'énergie inférieur pour une bancabilité hautement reconnue.

« L'industrie de l'énergie photovoltaïque a fait preuve d'une grande confiance envers Trina Solar, compte tenu de son excellente santé financière », a déclaré Sheng Honglei, chef principal de l'unité commerciale Énergie renouvelable chez UL Solutions, au moment d'exposer les détails de la technologie de pointe de type n, du financement solide et des normes de gestion élevées de Trina Solar.

Faisant appel à une technologie de pointe et offrant une performance supérieure, les modules Vertex N favorisent un coût actualisé de l'énergie inférieur

Cette étude de la bancabilité portait sur la gamme complète des modules Vertex N - y compris les modules 700 W, 610 W, 450 W, 440 W et 430 W - couvrant les modules de grande, moyenne et petite taille dans les scénarios de services publics, résidentiels, commerciaux et industriels. UL a conclu que les modules étaient conformes aux normes de sécurité et offraient des performances supérieures. UL a également constaté que le coût actualisé de l'énergie est inférieur à celui obtenu lorsque des types de modules génériques sont utilisés pour les mêmes configurations de centrales. Par exemple, comparativement à d'autres modules de type n, le module Vertex N 700 W de Trina Solar peut réduire le coût actualisé de l'énergie de 5,8 %.

Les expéditions de pointe répondent à une demande croissante

Dans son rapport, UL note que Trina Solar est un fabricant verticalement intégré. Tout au long de sa chaîne de fabrication, Trina Solar peut garantir une qualité de produit exceptionnelle grâce à la gestion interne de tous les processus de fabrication et de contrôle de la qualité.

Au troisième trimestre de 2023, Trina Solar a expédié un total de 90 GW de modules 210 mm, se classant au premier rang mondial à ce chapitre. En outre, l'entreprise a livré plus de 15 GW de modules 210R à la fin d'octobre de cette année.

Trina Solar accélère la construction d'une usine de type n intégrée verticalement, assurant un approvisionnement stable de cellules i-TOPCon de type n pour les modules. D'ici la fin de l'année, la capacité de ses modules devrait atteindre 95 GW, celle de sa production de tranches de type n devrait atteindre 50 GW, celle de la production de cellules 75 GW, dont 40 GW de cellules de type n, tous équipés de la technologie avancée i-TOPCon de type n.

Automatisation de haut niveau et environnement de travail convivial

Dans un résumé de ses visites de l'usine Trina Solar, UL a exprimé son point de vue positif sur son automatisation de fabrication complète avec un minimum d'interférence humaine. UL a inspecté la chaîne de production des cellules photovoltaïques de la série 210R et des modules photovoltaïques de la série Vertex S+, ainsi que l'installation elle-même, et a constaté que l'environnement était propre, sécuritaire et favorable aux travailleurs.

Reconnaissance globale de Trina Solar

Grâce à son excellent rendement financier, à ses innovations de pointe, à son automatisation de référence et à son système avancé de gestion de la qualité, Trina Solar a gagné la confiance des institutions internationales, comme le souligne encore une fois cette nouvelle étude sur la bancabilité.

UL a accordé une reconnaissance globale à Trina Solar pour sa série Vertex N, qui répond aux normes de l'industrie dans la fabrication de cellules, la fabrication de modules, la garantie et le service après-vente. Par conséquent, la série a obtenu un coût actualisé de l'énergie inférieur, ce qui crée une plus valeur pour les clients et accroît la confiance à l'échelle mondiale.

En tant que pionnier de l'industrie photovoltaïque, Trina Solar poursuivra sa mission qui consiste à fournir de « l'énergie solaire pour tous » et dirigera la transition énergétique mondiale vers la carboneutralité.

