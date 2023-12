Nomination d'Anne Fortin au poste de présidente d'Intact Assurance





TORONTO, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui qu'Anne Fortin occupera le poste de présidente d'Intact Assurance à compter du 1er janvier 2024.

Dans ce rôle, Anne sera responsable des divisions du Québec, de l'Ouest, de l'Ontario et de l'Atlantique d'Intact Assurance en vue d'offrir un service hors pair aux courtiers et aux clients partout au Canada. Elle relèvera de Louis Gagnon, chef de la direction des activités canadiennes d'Intact Corporation financière.

« Je souhaite féliciter Anne pour sa nomination au poste de présidente d'Intact Assurance. Elle est un membre clé du comité des opérations d'Intact et un élément important d'une équipe de direction qui a contribué à jeter les bases d'une solide assise financière et d'une performance constamment supérieure pendant plus d'une décennie », a déclaré Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière.

« Anne a grandement contribué à faire d'Intact Assurance et de belairdirect deux des plus grandes marques au Canada. Par son souci constant de porter à un haut niveau l'expérience client, la croissance, la performance et l'innovation, Anne a su transformer nos activités de distribution directe aux consommateurs avec le développement et le déploiement de la stratégie de l'assurance simplifiée chez belairdirect », a expliqué Louis Gagnon, chef de la direction des activités canadiennes d'Intact Corporation financière. « Sa détermination à créer une expérience positive pour les clients, sa solide expérience opérationnelle et son expertise en marketing et en communications font d'elle une candidate de choix pour assumer la direction d'Intact Assurance alors que nous cherchons à continuer d'améliorer les produits et services offerts aux courtiers et aux clients. »

Depuis 2021, Anne occupe les fonctions de première vice-présidente exécutive, Distribution directe, et de chef du marketing et des communications, supervisant toutes les activités canadiennes de distribution directe aux consommateurs d'Intact Corporation financière ainsi que l'ensemble des opérations de marketing et de communications. Elle a débuté sa carrière chez Intact en 2011 en tant que première vice-présidente associée, Marketing, Distribution directe, et a occupé successivement des postes avec des responsabilités accrues dans ce segment de l'entreprise. En 2018, Anne a été nommée première vice-présidente, Distribution directe, Intact Corporation financière, puis son rôle s'est élargi en 2019 lorsqu'elle a accepté le poste de chef du marketing pour les opérations de marketing nationales. Avant de se joindre à l'équipe d'Intact, Anne a assumé les fonctions de vice-présidente et de directrice générale du bureau montréalais de FCB, l'un des plus importants réseaux mondiaux d'agences de publicité et de communication marketing.

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume?Uni et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 21 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États?Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA.

