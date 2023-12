Le Trust Project s'enrichit de nouveaux sites dans des régions et des communautés clés





PACIFICA, Californie, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Quatre nouveaux sites d'information situés aux États-Unis, au Canada et à Hong Kong ont obtenu la Trust Mark (marque de confiance) en reconnaissance de leur engagement en faveur d'un journalisme digne de confiance, a annoncé le Trust Project®. Ils rejoignent des centaines d'organes de presse à l'échelle mondiale qui affichent et respectent les huit Trust Indicators® sur leurs pages.

Les Trust Indicators® ? une « référence absolue » en matière de transparence journalistique ? révèlent qui et ce qui se cache derrière un article de presse. Ils mettent l'accent sur les pratiques qui garantissent un journalisme honnête au service de l'intérêt public, notamment la séparation de l'opinion et des contenus rémunérés des informations, la protection de la collecte d'informations contre les intérêts des capitaux et des gouvernements, et l'engagement envers l'impartialité, le fact-checking et la correction des erreurs.

Les Trust Indicators® sont désormais affichés pour la première fois sur des sites en ligne au Colorado et en Géorgie :

Le Colorado Sun , une organisation à but non lucratif qui fait progresser la compréhension des questions qui influencent la santé et le bonheur des Coloradiens ;

, une organisation à but non lucratif qui fait progresser la compréhension des questions qui influencent la santé et le bonheur des Coloradiens ; The Current , qui diffuse auprès de la Géorgie côtière des reportages indépendants et approfondis sur des questions essentielles ;

Hong Kong Free Press , un média à but non lucratif et impartial, et le seul journal indépendant de langue anglaise de la ville ;

Et Xtra , qui propose du journalisme LGBTQ2S+ sur la politique, la culture, la santé et les relations depuis 1984.

Le Trust Project remercie Craig Newmark Philanthropies et Google de nous avoir permis de soutenir chacun de ces sites dans leurs efforts pour mettre en oeuvre les Trust Indicators.

À propos du Trust Project :

Le Trust Project, organisme à but non lucratif et non politique, est un réseau mondial d'organismes de presse qui affirme et amplifie l'engagement du journalisme en faveur de la transparence, de l'exactitude et de l'inclusion. Le Trust Project a créé les huit Trust Indicators ®, une norme d'information collaborative et générée par le journalisme qui aide les citoyens et les machines des entreprises technologiques à évaluer facilement la légitimité et l'intégrité des informations. Les politiques et les normes sont élaborées à partir des recherches des utilisateurs et appliquées indépendamment des sources de financement du projet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://thetrustproject.org/faq/ .

Contact pour les médias

Rebecca Nowacek

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1374266/Trust_Project_Teaser_Facebook_EN.jpg

14 décembre 2023 à 15:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :