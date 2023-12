Haier Smart Home acquiert les activités de réfrigération commerciale de Carrier pour 640 millions de dollars





QINGDAO, Chine, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Haier Smart Home a conclu un accord d'achat d'actions avec Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) pour acquérir les activités de réfrigération commerciale de Carrier (« Carrier Commercial Refrigeration ») en prenant 100 % de la participation au capital de Carolin Holdings B.V. Carrier, pour un montant total d'environ 640 millions USD (la « transaction »), qui représente 11x 2022A P/E. La transaction marque l'expansion de Haier Smart Home de son activité de réfrigération domestique existante vers l'activité de réfrigération commerciale, créant ainsi des opportunités de croissance futures supplémentaires.

Carrier Commercial Refrigeration est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de réfrigération commerciale, avec plus de 4 000 employés, dont plus de 2 000 techniciens de service dans plus de dix pays du monde. Carrier Commercial Refrigeration bénéficie d'une clientèle d'entreprise importante et fidèle avec des partenariats à long terme s'étendant sur plusieurs années. De plus, CCR a accumulé une expertise dans la technologie et les applications commerciales liées à la réfrigération au dioxyde de carbone (« CO 2 »).

« Carrier Commercial Refrigeration est une entreprise mondiale de premier plan comprenant des marques respectées, une technologie de pointe et une main-d'oeuvre expérimentée engagée à fournir des solutions de premier ordre aux clients du monde entier, a déclaré Li Huagang, président et PDG de Haier Smart Home. L'acquisition aidera Haier Smart Home à établir sa plateforme de réfrigération commerciale, ce qui lui permettra de saisir des opportunités de croissance en étendant sa présence à la réfrigération et à l'entreposage frigorifique pour la vente au détail de produits alimentaires. »

« Suite à notre décision de quitter l'activité de réfrigération commerciale et à un processus concurrentiel robuste, nous avons identifié Haier Smart Home comme le bon choix pour développer l'activité à l'avenir, en nous appuyant sur notre partenariat fructueux de 22 ans avec eux dans le domaine de la réfrigération, a déclaré David Gitlin, président et PDG de Carrier. L'exécution de cet accord définitif démontre les progrès continus réalisés dans la transformation de notre portefeuille, ce qui positionne Carrier comme le leader mondial des solutions intelligentes en matière de climat et d'énergie. Après l'achèvement de nos transactions prévues, nous serons une entreprise plus ciblée et à plus forte croissance, opérant dans des segments de marché mondiaux attrayants et bénéficiant de vents favorables à long terme. Je suis profondément reconnaissant du travail de notre équipe pour nous positionner avec succès pour notre avenir. »

La transaction devrait être finalisée dans la seconde moitié de 2024 et est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles, ainsi qu'aux processus de consultation du comité d'entreprise.

Conseillers pour la transaction

Lazard a été le conseiller financier de Haier. PwC a été le conseiller en gestion de projet, en finances, en fiscalité, en informatique, en ressources humaines et en diligence raisonnable en matière d'environnement. Baker & McKenzie a été le conseiller juridique externe de Haier Smart Home. Clifford Chance et King & Wood Mallesons ont fourni des conseils juridiques en matière de réglementation.

À propos de Haier Smart Home

Haier Smart Home a été fondée en 1984 en tant que filiale du groupe Haier et est une entreprise leader axée sur la fourniture de solutions intelligentes et d'une meilleure qualité de vie ; elle est également le plus grand fabricant d'appareils ménagers au monde. Haier Smart Home est cotée sur trois bourses publiques : elle est devenue publique sur 1) la bourse de Shanghai en Chine en 1993, 2) la bourse Deutsche Börse en 2018 et 3) la bourse de Hong Kong en 2020. Haier Smart Home compte plus de 100 000 employés dans le monde, dont plus d'un tiers dans des régions autres que la Chine.

Haier Smart Home a développé un portefeuille de marques mondiales, notamment Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, Fisher&Paykel et AQUA. Le portefeuille de marques offre aux clients une expérience de maison intelligente personnalisée et s'engage à leur fournir des services de bout en bout et tout au long du cycle de vie.

À propos de Carrier

Carrier Global Corporation, leader mondial de solutions intelligentes en matière de climat et d'énergie, s'engage à créer des solutions qui comptent pour les gens et notre planète pour les générations à venir. Depuis le début, nous avons été les premiers à inventer de nouvelles technologies et des industries entièrement nouvelles. Aujourd'hui, nous continuons à jouer un rôle de premier plan, car nous avons une main-d'oeuvre diversifiée de top niveau qui place le client au centre de tout ce que nous faisons.

